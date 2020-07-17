Сахалин выкупит «Аврору» у «Аэрофлота» для создания дальневосточной авиакомпании

В марте со ссылкой на данные дорожной карты сообщалось, что «Аэрофлот» и Росимущество проведут рыночную оценку 51% акций «Авроры» и этот пакет выкупит Сахалинская область, консолидировав таким образом 100%. При этом сам «Аэрофлот» не будет принимать участия в дальневосточном проекте, такак для него нет подходящих отечественных судов.