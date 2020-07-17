Сахалин выкупит «Аврору» у «Аэрофлота» для создания дальневосточной авиакомпании
Правительство Сахалинской области выкупит у «Аэрофлота» акции его дочки «Авроры» для создания дальневосточной авиакомпании, сообщил ТАСС замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.
«Первым этапом будет приобретение акций, которые сейчас у "Аэрофлота", именно субъектом, Сахалинской областью», — подчеркнул Белавинцев. По его словам, на втором этапе власти субъекта могут рассмотреть владение этих акций другими субъектами, чтобы в рамках этой компании учитывались интересы всех субъектов.
В марте со ссылкой на данные дорожной карты сообщалось, что «Аэрофлот» и Росимущество проведут рыночную оценку 51% акций «Авроры» и этот пакет выкупит Сахалинская область, консолидировав таким образом 100%. При этом сам «Аэрофлот» не будет принимать участия в дальневосточном проекте, такак для него нет подходящих отечественных судов.
В мае «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что власти готовы потратить 30 млрд руб. на проект по созданию дальневосточной авиакомпании. План проекта был подготовлен Минэкономразвития. На что именно пойдут эти деньги, источники газеты не уточняли.
«Аврора» летает только на иностранных судах: среднемагистральных Airbus 319 (10 шт.) и турбовинтовых региональных DHC-6 Twin Otter и Bombardier различных моделей (13 шт. вместимостью от 19 до 70 кресел).