Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Сахалин выкупит «Аврору» у «Аэрофлота» для создания дальневосточной авиакомпании

Ведомости

Правительство Сахалинской области выкупит у «Аэрофлота» акции его дочки «Авроры» для создания дальневосточной авиакомпании, сообщил ТАСС замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.

«Первым этапом будет приобретение акций, которые сейчас у "Аэрофлота", именно субъектом, Сахалинской областью», — подчеркнул Белавинцев. По его словам, на втором этапе власти субъекта могут рассмотреть владение этих акций другими субъектами, чтобы в рамках этой компании учитывались интересы всех субъектов.

В марте со ссылкой на данные дорожной карты сообщалось, что  «Аэрофлот» и Росимущество проведут рыночную оценку 51% акций «Авроры» и этот пакет выкупит Сахалинская область, консолидировав таким образом 100%. При этом сам «Аэрофлот» не будет принимать участия в дальневосточном проекте, такак для него нет подходящих отечественных судов.

Ранее по теме: Правительству и группе «Аэрофлот» не нужны дополнительные SSJ100 для Дальнего Востока

В мае «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что власти готовы потратить 30 млрд руб. на проект по созданию дальневосточной авиакомпании. План проекта был подготовлен Минэкономразвития. На что именно пойдут эти деньги, источники газеты не уточняли.

«Аврора» летает только на иностранных судах: среднемагистральных Airbus 319 (10 шт.) и турбовинтовых региональных DHC-6 Twin Otter и Bombardier различных моделей (13 шт. вместимостью от 19 до 70 кресел).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных