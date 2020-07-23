Morgan Stanley предупредил российские компании о климатических рисках

Темп роста среднегодовой температуры в России с 1960 гг. превышает мировой в 2,5 раза и в 3-4 раза за последние 20 лет в районах многолетней мерзлоты. В результате несущая способность фундаментов в ключевых регионах добычи углеводородов в России снизилась на 25-75% по сравнению с 1965-1975 гг. Значительные риски существуют также в электроснабжении, их реализация может привести в том числе к остановке добычи, предупреждают аналитики.