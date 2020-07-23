Morgan Stanley предупредил российские компании о климатических рисках
Потепление в регионах многолетней мерзлоты становится одной из главных угроз для инфраструктуры крупнейших корпораций, полагают аналитики банки Morgan Stanley, в перспективе может заметно отразиться на их финансовых показателях. Риск наиболее актуален для «Газпрома», «Новатэка», «Норникеля» и «Алросы», считают аналитики банка. Разлив дизеля в Норильске актуализировал вопрос климатических рисков для российских сырьевых компаний, говорится в аналитической записке Morgan Stanley по российским сырьевым рынкам (есть у «Ведомостей»).
Банк провел стресс-тест для крупнейших российских сырьевых компаний и оценил потенциальное влияние потепления в регионах многолетней мерзлоты на финансовые показатели и дивидендные выплаты в 2022 г. В документе подчеркивается, что «Газпром» добывает более 90% газа в регионах многолетней мерзлоты, у «Новатэка» добыча сосредоточена на Ямале, у «Норникеля» и «Алросы» более 90% EBITDA формируется в регионах «вечной мерзлоты».
«Климатические изменения в районах вечной мерзлоты, на которые приходится около 60% территории России, приводят к выбросам больших объемов метана и углекислого газа, снижают устойчивость грунта и создают риски для инфраструктуры», — отмечают в Morgan Stanley.
Темп роста среднегодовой температуры в России с 1960 гг. превышает мировой в 2,5 раза и в 3-4 раза за последние 20 лет в районах многолетней мерзлоты. В результате несущая способность фундаментов в ключевых регионах добычи углеводородов в России снизилась на 25-75% по сравнению с 1965-1975 гг. Значительные риски существуют также в электроснабжении, их реализация может привести в том числе к остановке добычи, предупреждают аналитики.
В России 90% газа, 30% нефти, 100% палладия и 90% алмазов добываются в районах многолетней мерзлоты, поэтому влияние потепления на финансовые показатели и капитализацию сырьевых компаний может начаться уже в ближайшей перспективе, говорится в отчете.
С точки зрения свободного денежного потока (FCF), самое большое влияние банк зафиксировал у «Газпрома»: FCF компании в 2022 г. может сократиться более чем вдвое по сравнению с прогнозным показателем без учета климатического риска: с $8,4 млрд до $4 млрд. Наибольшее влияние на дивиденды аналитики Morgan Stanley ожидают у «Норильского никеля»: при учете климатического риска сокращение прогнозного показателя по дивидендам за 2022 г. в два раза — до $1,1 млрд.