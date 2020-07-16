Росприроднадзор готов обосновать в суде сумму ущерба от ЧП под Норильском

Она рассказала, что формула расчета включала в себя все необходимые коэффициенты, которые « абсолютно применимы к ситуации, времени и действиям, которые там совершались». «Готовы доказывать это в суде, если до него дойдет», — сообщила газете Радионова. Она добавила, что «Норильский никель» и его представители пока не называли встречной суммы. По словам Радионовой обсуждение размера ущерба шло полтора месяца на фоне изучения мирового опыта. «...велика ли сумма штрафа? Просто представьте, это почти семь железнодорожных составов нефтепродуктов, которые одномоментно попали в акваторию. А она является основой жизни коренных малочисленных народов Севера», — сказала руководитель Росприроднадзора.