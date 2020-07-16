Росприроднадзор готов обосновать в суде сумму ущерба от ЧП под Норильском
Росприроднадзор готовится представить в суде доказательства обоснованности и справедливости методов расчета суммы экологического ущерба, предъявленного компании «Норникель» после разлива топлива под Норильском — 148 млрд рублей. Об этом в интервью «Известиям» сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.
Она рассказала, что формула расчета включала в себя все необходимые коэффициенты, которые « абсолютно применимы к ситуации, времени и действиям, которые там совершались». «Готовы доказывать это в суде, если до него дойдет», — сообщила газете Радионова. Она добавила, что «Норильский никель» и его представители пока не называли встречной суммы. По словам Радионовой обсуждение размера ущерба шло полтора месяца на фоне изучения мирового опыта. «...велика ли сумма штрафа? Просто представьте, это почти семь железнодорожных составов нефтепродуктов, которые одномоментно попали в акваторию. А она является основой жизни коренных малочисленных народов Севера», — сказала руководитель Росприроднадзора.
Ранее пресс-служба «Норникеля», крупнейшего в мире производителя палладия и никеля, сообщила, что компания оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива. «Норникель» уведомил об этом Росприроднадзор. Компания считает, что Росприроднадзор некорректно определил количество нефтепродуктов, попавших в водные объекты и необоснованно использовал при расчете ущерба максимальные коэффициенты. Согласно закону «Об охране окружающей среды» если нарушитель и Росприроднадзор не договорятся о размере ущерба, который компания готова погасить добровольно, то ведомство имеет право подать иск в арбитражный суд.
Росприроднадзор 6 июля сообщил, что ущерб от разлития 21 163 т нефтепродуктов составил почти 148 млрд руб.: ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. Экологическая катастрофа произошла 29 мая в Норильске: подломились опоры резервуара, произошло разлитие дизтоплива, которое утекло в реки Далдыкан и Амбарная. Это беспрецедентный для России размер ущерба окружающей среде. Во вторник, 14 июля Светлана Радионова сообщила ТАСС, что по оценкам ученых восстановление экосистемы на месте ЧП в Норильске может занять 5-10 лет. Сам «Норникель» оценил работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд руб. Их них 6 млрд уже потрачено, говорилось в презентации компании. Она рассчитывает завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель до конца 2023 г.