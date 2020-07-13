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«Норникель» оценил устранение последствий ЧП в Норильске в 10 млрд рублей

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«Норникель» оценил работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд руб. Их них 6 млрд уже потрачено, пишет ТАСС со ссылкой на презентацию компании. Она рассчитывает завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель до конца 2023 г.

29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель»), разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. Сначала топливо попало на дорогу, а затем ‒ в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня президент Владимир Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня.

То, что на устранение последствий разлива топлива потребуется минимум 10 млрд руб., говорил и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Росприроднадзор оценил экологический ущерб почти в 148 млрд руб. В том числе вред, причиненный водным объектам, составил 147,046 млрд руб., почве – еще 738,6 млн руб. Ведомство направило НТЭК требования о добровольном возмещении ущерба.

Ранее по теме: Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 148 млрд рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных