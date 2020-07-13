«Норникель» оценил устранение последствий ЧП в Норильске в 10 млрд рублей

29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель»), разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. Сначала топливо попало на дорогу, а затем ‒ в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня президент Владимир Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня.