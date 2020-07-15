UC Rusal потребовала смены менеджмента «Норникеля»

В открытом заявлении компании от 14 июля поясняется, что к этому побудила череда экологических аварий на предприятиях «Норникеля» (UC Rusal – крупный акционер компании. – «Ведомости») в последние месяцы. «Возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», – подчеркивается в заявлении. UC Rusal требует также «изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».