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UC Rusal потребовала смены менеджмента «Норникеля»

Акционер недоволен экологическими просчетами компании
Александр Волобуев
Пока «Норникель» ликвидирует последствия аварии, UC Rusal пытается сменить руководство компании /Dmitry Sharomov / Greenpeace via AP

UC Rusal направила в совет директоров «Норникеля» предложение потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять менеджмент компании и перенести головной офис в Норильск

В открытом заявлении компании от 14 июля поясняется, что к этому побудила череда экологических аварий на предприятиях «Норникеля» (UC Rusal – крупный акционер компании. – «Ведомости») в последние месяцы. «Возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», – подчеркивается в заявлении. UC Rusal требует также «изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных