UC Rusal потребовала смены менеджмента «Норникеля»Акционер недоволен экологическими просчетами компании
UC Rusal направила в совет директоров «Норникеля» предложение потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять менеджмент компании и перенести головной офис в Норильск
В открытом заявлении компании от 14 июля поясняется, что к этому побудила череда экологических аварий на предприятиях «Норникеля» (UC Rusal – крупный акционер компании. – «Ведомости») в последние месяцы. «Возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», – подчеркивается в заявлении. UC Rusal требует также «изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».