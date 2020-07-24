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Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

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Премьер Михаил Мишустин утвердил сроки возврата денег за отмененные туры, а также возможность переноса туров. Деньги за туры, которые были аннулированы из-за коронавируса, туристы смогут вернуть или перенести поездку до конца 2021 г. Такое постановление опубликовано на сайте правительства.

Ранее Мишустин объявил о частичном возобновлении международного авиасообщения. Границы России с 1 августа откроются для трех стран ‒ Турции, Великобритании и Танзании. Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что авиаотрасль ведет переговоры о возобновлении авиасообщения еще с 30 странами.

В конце июля правительство объявило о мерах поддержки отечественного туризма. Так, например, путешествующим по России вернут часть расходов. На эти цели в этом году правительство выделит 15 млрд руб. При покупке тура стоимостью от 25 000 до 50 000 руб. кешбэк составит 5000 руб. При оплате поездки по цене от 50 000 до 75 000 руб. государство вернет 10 000 руб. Максимально возможный кешбэк – 15 000 руб. за более дорогой пакет или при покупке двух туров по одной карте.

Ранее по теме: Правительство выплатит кэшбэк за туры по России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных