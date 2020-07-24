Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

В конце июля правительство объявило о мерах поддержки отечественного туризма. Так, например, путешествующим по России вернут часть расходов. На эти цели в этом году правительство выделит 15 млрд руб. При покупке тура стоимостью от 25 000 до 50 000 руб. кешбэк составит 5000 руб. При оплате поездки по цене от 50 000 до 75 000 руб. государство вернет 10 000 руб. Максимально возможный кешбэк – 15 000 руб. за более дорогой пакет или при покупке двух туров по одной карте.