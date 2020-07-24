Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию

Купить тур можно уже сейчас. А первой декаде августа перелеты будут осуществляться со Стыковкой в Стамбуле, поскольку прямые рейсы в курортный город Анталья будут доступны с 10 августа. Цена туров на двоих начинается от 51 000 руб.