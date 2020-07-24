Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию
Крупные российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, с которой Россия с 1 августа возобновит авиасообщение. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Купить тур можно уже сейчас. А первой декаде августа перелеты будут осуществляться со Стыковкой в Стамбуле, поскольку прямые рейсы в курортный город Анталья будут доступны с 10 августа. Цена туров на двоих начинается от 51 000 руб.
24 июля премьер Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с Россией с 1 августа. На первом этапе будут доступны полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что авиаотрасль ведет переговоры о возобновлении авиасообщения еще с 30 странами.