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Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию

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Крупные российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, с которой Россия с 1 августа возобновит авиасообщение. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.

Купить тур можно уже сейчас. А первой декаде августа перелеты будут осуществляться со Стыковкой в Стамбуле, поскольку прямые рейсы в курортный город Анталья будут доступны с 10 августа. Цена туров на двоих начинается от 51 000 руб.

24 июля премьер Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с Россией с 1 августа. На первом этапе будут доступны полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что авиаотрасль ведет переговоры о возобновлении авиасообщения еще с 30 странами.

Ранее по теме: Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных