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Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Границы пока откроют с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией
Татьяна Морозова
РИА Новости

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа, объявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. Данное решение позволит гражданам России вернуться из-за рубежа, подчеркнул Мишустин. Рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение пока возобновится с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией. С 1 августа полеты возобновятся в Анкару и Стамбул, а с 10 августа ‒ в Анталию, Бодрум и Даламан, отметила Голикова. Граждане, прилетающие в Россию, должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не позже чем за 72 часа до прилета в страну, подчеркнула вице-премьер.

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил на заседании о том, что авиаотрасль ведет переговоры о возобновлении международных полетов с 30 странами. В посольстве Великобритании в Москве «Интерфаксу» сообщили, что россиянам придется отправляться на двухнедельный карантин по прилету в страну.

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Авиасообщение с другими странами Россия полностью закрыла в конце марта, за исключением вывозных, почтовых и чартерных рейсов. Первые ограничения начались в начале февраля с полетов в Китай, а затем в Южную Корею, Иран и еще несколько стран. В марте под ограничения попали рейсы в некоторые европейские страны, ставшие новым очагом инфекции. С 27 марта было полностью закрыто регулярное и чартерное международное авиасообщение, а с 30 марта ограничено все остальное сообщение. Исключение сделано для дипломатов, членов официальных делегаций и держателей виз, выданных в связи со смертью близкого родственника, жителей ЛНР и ДНР, иностранных граждан и лиц без гражданства. В начале июня правительство объявило о частичном открытии границ для россиян. Выезжать с 15 июля можно тем, кому необходимо заботиться о родственниках за рубежом, а также на работу и учебу.

На сегодняшний день Россия – четвертая страна в мире по общему числу заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Общее число заразившихся в России на 24 июля превысило 800 000 человек. Первую тройку составляют США (более 4 млн случаев), Бразилия (2,2 млн) и Индия (1,2 млн). Общее число случаев COVID-19 в мире превышает 15,5 млн, более 633 000 больных погибли, 8,8 млн – выздоровели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных