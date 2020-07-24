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Компания владельца «Муз-ТВ» Ивана Таврина выходит на IPO

Ведомости

Компания Kismet Acquisition One Corp., принадлежащая владельцу «Муз-ТВ» Ивану Таврину подала заявку на проведение публичного размещения акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Об этом пишет РБК со ссылкой на документы. Источник издания, близкий к Таврину ожидает, что IPO состоится в первую неделю августа.

Компания, в ходе размещения на американской бирже NASDAQ планирует привлечь не менее $250 млн. Предложение для инвесторов будет составлять 25 млн акций по $10 за одну штуку.

Аналитики «Ренессанс Капитала» указывают , что рыночная капитализация компании уже после проведения IPO может составить $318 млн, при том, что у нее нет активов, кроме привлеченных от инвесторов средств.

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О планах вывести на IPO Kismet Acquisition стало известно еще в феврале 2018 г. Тогда размещение планировалось на Лондонской фондовой бирже, однако из-за отсутствия активов у компании (Special Purpose Acquisition Company (SPAC) оказалось, что инвесторы на развивающихся рынках не проявляют большого интереса.

SPAC – форма фандрайзинга, привлечения средств под сделки, которые не только не состоялись, но даже не запланированы, объяснял «Ведомостям» управляющий партнер UFG Private Equity Артур Акопьян. По его оценке, в России такая форма привлечения финансирования не распространена – SPAC жизнеспособны только при полном доверии инвесторов к организаторам проекта и признании их авторитета, говорил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных