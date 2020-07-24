Компания владельца «Муз-ТВ» Ивана Таврина выходит на IPO

SPAC – форма фандрайзинга, привлечения средств под сделки, которые не только не состоялись, но даже не запланированы, объяснял «Ведомостям» управляющий партнер UFG Private Equity Артур Акопьян. По его оценке, в России такая форма привлечения финансирования не распространена – SPAC жизнеспособны только при полном доверии инвесторов к организаторам проекта и признании их авторитета, говорил он.