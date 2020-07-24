Компания владельца «Муз-ТВ» Ивана Таврина выходит на IPO
Компания Kismet Acquisition One Corp., принадлежащая владельцу «Муз-ТВ» Ивану Таврину подала заявку на проведение публичного размещения акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Об этом пишет РБК со ссылкой на документы. Источник издания, близкий к Таврину ожидает, что IPO состоится в первую неделю августа.
Компания, в ходе размещения на американской бирже NASDAQ планирует привлечь не менее $250 млн. Предложение для инвесторов будет составлять 25 млн акций по $10 за одну штуку.
Аналитики «Ренессанс Капитала» указывают , что рыночная капитализация компании уже после проведения IPO может составить $318 млн, при том, что у нее нет активов, кроме привлеченных от инвесторов средств.
О планах вывести на IPO Kismet Acquisition стало известно еще в феврале 2018 г. Тогда размещение планировалось на Лондонской фондовой бирже, однако из-за отсутствия активов у компании (Special Purpose Acquisition Company (SPAC) оказалось, что инвесторы на развивающихся рынках не проявляют большого интереса.
SPAC – форма фандрайзинга, привлечения средств под сделки, которые не только не состоялись, но даже не запланированы, объяснял «Ведомостям» управляющий партнер UFG Private Equity Артур Акопьян. По его оценке, в России такая форма привлечения финансирования не распространена – SPAC жизнеспособны только при полном доверии инвесторов к организаторам проекта и признании их авторитета, говорил он.