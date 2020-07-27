Основателя «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск по новому делу

«Возбуждено второе уголовное дело по статье 199.2 УК по факту сокрытия денежных средств Белойваном на сумму 57 миллионов рублей», — сказала Леоненко. По словам зампреда СКР, основателя сети ресторанов, который скрылся от следствия, планируется объявить в международный розыск. В ноябре 2019 г. Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, срок неотбытого наказания составил 1 год 5 месяцев и 2 дня. В июле 2019 г. Басманный суд Москвы признал бизнесмена виновным в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК) по восьми эпизодам на сумму 650 млн руб. и приговорил его к двум годам колонии общего режима. В начале октября Мосгорсуд сократил Белойвану срок наказания на три месяца. Суд рассматривал дело бизнесмена в особом порядке из-за признания им вины. Во время прений сторон прокурор просил приговорить Белойвана к двум годам колонии общего режима.