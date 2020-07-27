Основателя «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск по новому делу
Следственный комитет намерен объявить в международный розыск основателя сети ресторанов под брендом «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана. Против него возбудили новое уголовное дело — о сокрытии 57 млн рублей, ранее он стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко в интервью РИА «Новости».
«Возбуждено второе уголовное дело по статье 199.2 УК по факту сокрытия денежных средств Белойваном на сумму 57 миллионов рублей», — сказала Леоненко. По словам зампреда СКР, основателя сети ресторанов, который скрылся от следствия, планируется объявить в международный розыск. В ноябре 2019 г. Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, срок неотбытого наказания составил 1 год 5 месяцев и 2 дня. В июле 2019 г. Басманный суд Москвы признал бизнесмена виновным в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК) по восьми эпизодам на сумму 650 млн руб. и приговорил его к двум годам колонии общего режима. В начале октября Мосгорсуд сократил Белойвану срок наказания на три месяца. Суд рассматривал дело бизнесмена в особом порядке из-за признания им вины. Во время прений сторон прокурор просил приговорить Белойвана к двум годам колонии общего режима.
По версии следствия, с января 2011 г. по март 2014 г. бизнесмен в целях уклонения от уплаты налогов отдал распоряжение не пробивать кассовые чеки в ресторанах и отказывать клиентам в оплате банковской картой. Такая практика существовала в восьми заведениях, работающих под брендом «Корчма «Тарас Бульба». Следствие полагает, что Белойван также требовал от так называемых «ночных кассиров» удалять дорогостоящие заказы из памяти системы R-Keeper (система автоматизации предприятий общественного питания. – «Ведомости») с помощью специальной программы. Таким образом сотрудники заведений корректировали сведения о количестве заказов и их стоимости. В фискальной памяти кассовых аппаратов по итогам дня были заниженные суммы выручки. Недостоверная информация отражалась в финансовой отчетности и налоговых декларациях, считает следствие.