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Международный терминал D «Шереметьево» возобновил работу

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Аэропорт «Шереметьево» открыл международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса, рассказали в пресс-службе аэропорта. Также возобновляется заезд автобусов № 817, 851, н1 к терминалу, говорится в сообщении дептранса.

Всего в «Шереметьево» шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (принимает внутрироссийские рейсы), открытый в январе 2020 г. С, а также D, E и F (международные рейсы). В конце января «Шереметьево» из-за коронавируса перевел в терминал F все международные рейсы из терминала D, все внутренние – в терминал B. Временно закрытыми остаются терминалы E и F.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, рейсов из терминала в ближайшие дни не планируется: 1 августа в России частично возобновится международное авиасообщение. Из России можно будет улететь в Великобританию, Танзанию, а также в два города Турции – Стамбул и Анкару, с 10 августа – в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Ранее по теме: Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных