Международный терминал D «Шереметьево» возобновил работу
Аэропорт «Шереметьево» открыл международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса, рассказали в пресс-службе аэропорта. Также возобновляется заезд автобусов № 817, 851, н1 к терминалу, говорится в сообщении дептранса.
Всего в «Шереметьево» шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (принимает внутрироссийские рейсы), открытый в январе 2020 г. С, а также D, E и F (международные рейсы). В конце января «Шереметьево» из-за коронавируса перевел в терминал F все международные рейсы из терминала D, все внутренние – в терминал B. Временно закрытыми остаются терминалы E и F.
Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, рейсов из терминала в ближайшие дни не планируется: 1 августа в России частично возобновится международное авиасообщение. Из России можно будет улететь в Великобританию, Танзанию, а также в два города Турции – Стамбул и Анкару, с 10 августа – в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.