Международный терминал D «Шереметьево» возобновил работу

Всего в «Шереметьево» шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (принимает внутрироссийские рейсы), открытый в январе 2020 г. С, а также D, E и F (международные рейсы). В конце января «Шереметьево» из-за коронавируса перевел в терминал F все международные рейсы из терминала D, все внутренние – в терминал B. Временно закрытыми остаются терминалы E и F.