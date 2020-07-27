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В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

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В России с 27 июля ужесточили наказание за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков. Речь идет о поправках в Уголовный кодекс, которые приравнивают проведение такого техосмотра к незаконному предпринимательству (ст. 171 УК), пишет «Коммерсантъ».

Нелегальный техосмотр будет считаться незаконным предпринимательством в случае ущерба (например при ДТП), а также извлечения крупного дохода. Наказание за это нарушение предусматривает штраф в размере до 300 000 руб., обязательные работы сроком до 480 часов либо шесть месяцев ареста. Расследованием таких дел будет заниматься полиция.

Госдума в 2019 г. приняла законопроект о реформе процедуры техосмотра. Она предусматривает, что диагностические карты полностью переводятся в электронный вид. Законом вводится фотосъемка процесса техосмотра. Увеличиваются штрафы для операторов, которые продают диагностические карты без прохождения техосмотра. Водителей за езду без техосмотра предполагается штрафовать на 2000 руб. Нововведения должны были начать действовать с июня 2020 г., но этот срок перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Операторы техосмотра выступили за отмену получения полиса ОСАГО без него

В апреле 2020 г. Госдума разрешила оформление полисов ОСАГО без диагностики до 30 сентября 2020 г. При этом парламент по инициативе Минэкономики и Центробанка внес изменения в периодичность прохождения осмотра. На четыре года от него освобождаются новые легковые машины, машины со сроком эксплуатации от четырех до десяти лет проходят его раз в два года, более 10 лет – ежегодно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных