В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
В России с 27 июля ужесточили наказание за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков. Речь идет о поправках в Уголовный кодекс, которые приравнивают проведение такого техосмотра к незаконному предпринимательству (ст. 171 УК), пишет «Коммерсантъ».
Нелегальный техосмотр будет считаться незаконным предпринимательством в случае ущерба (например при ДТП), а также извлечения крупного дохода. Наказание за это нарушение предусматривает штраф в размере до 300 000 руб., обязательные работы сроком до 480 часов либо шесть месяцев ареста. Расследованием таких дел будет заниматься полиция.
Госдума в 2019 г. приняла законопроект о реформе процедуры техосмотра. Она предусматривает, что диагностические карты полностью переводятся в электронный вид. Законом вводится фотосъемка процесса техосмотра. Увеличиваются штрафы для операторов, которые продают диагностические карты без прохождения техосмотра. Водителей за езду без техосмотра предполагается штрафовать на 2000 руб. Нововведения должны были начать действовать с июня 2020 г., но этот срок перенесли из-за пандемии коронавируса.
В апреле 2020 г. Госдума разрешила оформление полисов ОСАГО без диагностики до 30 сентября 2020 г. При этом парламент по инициативе Минэкономики и Центробанка внес изменения в периодичность прохождения осмотра. На четыре года от него освобождаются новые легковые машины, машины со сроком эксплуатации от четырех до десяти лет проходят его раз в два года, более 10 лет – ежегодно.