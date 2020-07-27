В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

В апреле 2020 г. Госдума разрешила оформление полисов ОСАГО без диагностики до 30 сентября 2020 г. При этом парламент по инициативе Минэкономики и Центробанка внес изменения в периодичность прохождения осмотра. На четыре года от него освобождаются новые легковые машины, машины со сроком эксплуатации от четырех до десяти лет проходят его раз в два года, более 10 лет – ежегодно.