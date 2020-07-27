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Spotify начал продавать рекламу в России

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустил в России продажи рекламы. Одними из первых рекламные контракты с платформой подписали Ferrero Russia (бренд Tic Tac) и видеосервис ivi, отметили в компании.

Рекламу можно будет разместить через мобильные устройства, компьютеры, «умные» колонки, приставки и так далее. В России и странах СНГ продажами займется местная команда сервиса вместе с Httpool. Для российского рынка доступны следующие форматы рекламы:

  • Аудиореклама. Проигрывается между песнями во время активных сессий;

  • Видеореклама – это анимированные баннеры;

  • Интерактивные баннеры в мобильном приложении или на десктопе.

Сервис Spotify запустился в России 15 июля. Пользователям доступна как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium. Тариф Spotify Premium, позволяющий слушать музыку без рекламы, составит 169 руб. в месяц, для студентов цена снижена до 85 руб. в месяц. Плей-листы для российских слушателей будут курировать как международная, так и российская редакции. В числе плей-листов Spotify, доступных в России, будут подборки композиций Little Big, Noize MC, Макса Барских и других популярных артистов.

Ранее по теме: Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных