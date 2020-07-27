Spotify начал продавать рекламу в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустил в России продажи рекламы. Одними из первых рекламные контракты с платформой подписали Ferrero Russia (бренд Tic Tac) и видеосервис ivi, отметили в компании.
Рекламу можно будет разместить через мобильные устройства, компьютеры, «умные» колонки, приставки и так далее. В России и странах СНГ продажами займется местная команда сервиса вместе с Httpool. Для российского рынка доступны следующие форматы рекламы:
Аудиореклама. Проигрывается между песнями во время активных сессий;
Видеореклама – это анимированные баннеры;
Интерактивные баннеры в мобильном приложении или на десктопе.
Сервис Spotify запустился в России 15 июля. Пользователям доступна как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium. Тариф Spotify Premium, позволяющий слушать музыку без рекламы, составит 169 руб. в месяц, для студентов цена снижена до 85 руб. в месяц. Плей-листы для российских слушателей будут курировать как международная, так и российская редакции. В числе плей-листов Spotify, доступных в России, будут подборки композиций Little Big, Noize MC, Макса Барских и других популярных артистов.