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Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании. Представитель Spotify в России подчеркнул в разговоре с «Ведомостями», что полноценно сервис будет доступен местным пользователям с 15 июля.

Тариф Spotify Premium, позволяющий слушать музыку без рекламы, составит 169 руб. в месяц, для студентов цена снижена до 85 руб. в месяц. За 269 руб. в месяц можно будет оформить подписку для группы до шести человек, а за 219 руб. в месяц ‒ парную подписку с автоматически обновляемым плей-листом для двоих. Плей-листы Spotify в России будут курировать как международная, так и российская редакции. В числе плей-листов Spotify, доступных в России, будут подборки композиций Little Big, Noize MC, Макса Барских и других популярных артистов.

Первым о запуске Spotify в России в середине июля сообщило издание Music Business Worldwide и подтвердил на своих источниках американский Variety. Они писали, что Spotify запустится в России в партнерстве с оператором МТС, но деталей партнерства не приводили. Тогда Spotify это не комментировал, а теперь представитель сервиса уточнил, что у компании пока нет партнеров в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных