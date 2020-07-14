Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России

Тариф Spotify Premium, позволяющий слушать музыку без рекламы, составит 169 руб. в месяц, для студентов цена снижена до 85 руб. в месяц. За 269 руб. в месяц можно будет оформить подписку для группы до шести человек, а за 219 руб. в месяц ‒ парную подписку с автоматически обновляемым плей-листом для двоих. Плей-листы Spotify в России будут курировать как международная, так и российская редакции. В числе плей-листов Spotify, доступных в России, будут подборки композиций Little Big, Noize MC, Макса Барских и других популярных артистов.