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FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

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Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать одну дозу вакцины от коронавируса за $25–30, курс прививок обойдется в $50-60. Об этом сообщили источники, близкие к переговорам компании с возможными покупателями вакцины, газете The Financial Times (FT).

По словам собеседников издания, такая цена может быть установлена для рынков США и других стран с высоким уровнем дохода жителей. По данным газеты, конкуренты Moderna по разработке вакцины от коронавируса, предлагают меньшие цены. Американская Pfizer и германская BioNTtech намереваются продать Соединенным Штатам 100 млн доз по $19,5, британско-шведская AstraZeneca объявила о цене дозы вакцины в $3–4.

Moderna в начале недели приступила к третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID-19. В ней будут принимать участие 30 000 добровольцев. Это одно из самых массовых в мире клинических исследований вакцины. Как пишет FT, на слушаниях в Конгрессе США неделей ранее представители Moderna, Pfizer и Merck заявили, что намерены получить прибыль от вакцины. AstraZeneca и Johnson & Johnson напротив отметили, что они не будут стремиться получать прибыль от продажи своих вакцин, если будет доказана их эффективность на первых этапах использования ее в условиях пандемии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных