FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать одну дозу вакцины от коронавируса за $25–30, курс прививок обойдется в $50-60. Об этом сообщили источники, близкие к переговорам компании с возможными покупателями вакцины, газете The Financial Times (FT).
По словам собеседников издания, такая цена может быть установлена для рынков США и других стран с высоким уровнем дохода жителей. По данным газеты, конкуренты Moderna по разработке вакцины от коронавируса, предлагают меньшие цены. Американская Pfizer и германская BioNTtech намереваются продать Соединенным Штатам 100 млн доз по $19,5, британско-шведская AstraZeneca объявила о цене дозы вакцины в $3–4.
Moderna в начале недели приступила к третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID-19. В ней будут принимать участие 30 000 добровольцев. Это одно из самых массовых в мире клинических исследований вакцины. Как пишет FT, на слушаниях в Конгрессе США неделей ранее представители Moderna, Pfizer и Merck заявили, что намерены получить прибыль от вакцины. AstraZeneca и Johnson & Johnson напротив отметили, что они не будут стремиться получать прибыль от продажи своих вакцин, если будет доказана их эффективность на первых этапах использования ее в условиях пандемии.
Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала объединить усилия по разработке лекарств, тестов и вакцин, предназначенных для противодействия COVID-19. Политики, активисты и правительственные чиновники выразили обеспокоенность тем, что бедные страны останутся в стороне от борьбы за доступ к вакцинам и лекарствам в отличие от стран с более высокими доходами.