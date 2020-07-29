FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Moderna в начале недели приступила к третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID-19. В ней будут принимать участие 30 000 добровольцев. Это одно из самых массовых в мире клинических исследований вакцины. Как пишет FT, на слушаниях в Конгрессе США неделей ранее представители Moderna, Pfizer и Merck заявили, что намерены получить прибыль от вакцины. AstraZeneca и Johnson & Johnson напротив отметили, что они не будут стремиться получать прибыль от продажи своих вакцин, если будет доказана их эффективность на первых этапах использования ее в условиях пандемии.