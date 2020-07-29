Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса

«Это как момент запуска спутника. Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое и с этой вакциной. Россия будет в этом первой», — сказал Дмитриев. Он добавил, что при разработке вакцины российские ученые «сосредоточились не на том, чтобы быть первыми, а на том, чтобы защищать людей». Телеканал также сослался на слова целого ряда российских чиновников о том, что разработанная центром Гамалеи вакцины может быть одобрена к применению до середины августа и даже раньше. Первыми планируется вакцинировать медицинских работников.