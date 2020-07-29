Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса
Россия будет первой страной в мире, которая одобрит вакцину против коронавируса. Об этом заявил телеканалу CNN гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сравнив разработку вакцины с запуском первого спутника Земли.
«Это как момент запуска спутника. Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое и с этой вакциной. Россия будет в этом первой», — сказал Дмитриев. Он добавил, что при разработке вакцины российские ученые «сосредоточились не на том, чтобы быть первыми, а на том, чтобы защищать людей». Телеканал также сослался на слова целого ряда российских чиновников о том, что разработанная центром Гамалеи вакцины может быть одобрена к применению до середины августа и даже раньше. Первыми планируется вакцинировать медицинских работников.
Вакцину разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Ее клинические испытания проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. Первую группу добровольцев выписали 15 июля, вторую ‒ 20 июля. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее говорил, что массовое производство препарата планируется начать в августе. По итогам исследований данные будут переданы в Минздрав, министерство примет решение о применении вакцины. После ее регистрации начнется третий этап испытаний вакцины — у тех, кого провакцинировали, будут спрашивать о возможных возникших побочных эффектах.
РФПИ финансирует отечественные исследования вакцин. Первый искусственный спутник Земли СССР запустил в космос в 1957 г. 16 июля в эфире Times Radio Дмитриев сообщил, что российскую вакцину ученые разработали еще в 2015 г. против Эболы, потом модифицировали ее против MERS (коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, характерный для Ближнего Востока). «Все это опубликовано в научных журналах. И единственное, что ученые сделали, это просто заменили части Эболы и части MERS частями коронавируса», – сказал гендиректор РФПИ. В мире на заключительной стадии также находятся разработки вакцин американской Moderna и британско-шведской AstraZeneca.