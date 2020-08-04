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Трамп предложил отдать в бюджет часть средств от сделки с TikTok

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Президент США заявил, что готов одобрить покупку американского подразделения TikTok корпорацией Microsoft, но только если получит «много денег» взамен, сообщает The Wall Street Journal. В разговоре с генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой Трамп объяснил свое решение следующим образом: «Благодаря нам эта сделка становится возможной, поэтому значительная часть стоимости должна поступить в бюджет Соединенных Штатов».

Президент также обозначил дедлайн для переговоров по сделке – 15 сентября. Если сделка не состоится до указанной даты, TikTok будет заблокирован, как Трамп угрожал ранее. По словам представителей Microsoft, компания делает все возможное, чтобы завершить переговоры с ByteDance (китайская компания, нынешний владелец TikTok) вовремя.

«Это крайне необычно, чтобы президент предлагал направить процент с деловой сделки в бюджет страны. Особенно если он сам «дирижирует» этой сделкой, – прокомментировал ситуацию Карл Тобиас, профессор права Университета Ричмонда. – Это, скорее всего, еще и незаконно и неэтично». 

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Представители Белого дома и казначейства США отказались от дальнейших комментариев. Microsoft ограничилась официальным пресс-релизом, в котором говорится, что компания «намерена приобрести TikTok после проведения тщательной проверки норм обработки персональных данных в соцсети и принести экономическую выгоду Соединенным Штатам, в том числе и казначейству США». Идет ли речь о будущих выплатах налогов или о других договоренностях, не уточняется.

Опасения администрации президента США в отношении соцсети связаны с утверждениями о том, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. Трамп заявлял, что планирует запретить TikTok на территории страны, после чего Microsoft приостановила переговоры о покупке до разъяснения Белым домом своей позиции по этому вопросу, писал The Wall Street Journal.

31 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok. Другие инвесторы, заинтересованные в покупке, ранее оценили социальную сеть в $50 млрд. В США месячная аудитория TikTok составляет 80 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных