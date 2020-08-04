Трамп предложил отдать в бюджет часть средств от сделки с TikTok

Представители Белого дома и казначейства США отказались от дальнейших комментариев. Microsoft ограничилась официальным пресс-релизом, в котором говорится, что компания «намерена приобрести TikTok после проведения тщательной проверки норм обработки персональных данных в соцсети и принести экономическую выгоду Соединенным Штатам, в том числе и казначейству США». Идет ли речь о будущих выплатах налогов или о других договоренностях, не уточняется.