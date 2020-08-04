Трамп предложил отдать в бюджет часть средств от сделки с TikTok
Президент США заявил, что готов одобрить покупку американского подразделения TikTok корпорацией Microsoft, но только если получит «много денег» взамен, сообщает The Wall Street Journal. В разговоре с генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой Трамп объяснил свое решение следующим образом: «Благодаря нам эта сделка становится возможной, поэтому значительная часть стоимости должна поступить в бюджет Соединенных Штатов».
Президент также обозначил дедлайн для переговоров по сделке – 15 сентября. Если сделка не состоится до указанной даты, TikTok будет заблокирован, как Трамп угрожал ранее. По словам представителей Microsoft, компания делает все возможное, чтобы завершить переговоры с ByteDance (китайская компания, нынешний владелец TikTok) вовремя.
«Это крайне необычно, чтобы президент предлагал направить процент с деловой сделки в бюджет страны. Особенно если он сам «дирижирует» этой сделкой, – прокомментировал ситуацию Карл Тобиас, профессор права Университета Ричмонда. – Это, скорее всего, еще и незаконно и неэтично».
Представители Белого дома и казначейства США отказались от дальнейших комментариев. Microsoft ограничилась официальным пресс-релизом, в котором говорится, что компания «намерена приобрести TikTok после проведения тщательной проверки норм обработки персональных данных в соцсети и принести экономическую выгоду Соединенным Штатам, в том числе и казначейству США». Идет ли речь о будущих выплатах налогов или о других договоренностях, не уточняется.
Опасения администрации президента США в отношении соцсети связаны с утверждениями о том, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. Трамп заявлял, что планирует запретить TikTok на территории страны, после чего Microsoft приостановила переговоры о покупке до разъяснения Белым домом своей позиции по этому вопросу, писал The Wall Street Journal.