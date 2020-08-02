«Переезд» TikTok в США задерживается

«Переезд» TikTok в США задерживаетсяMicrosoft ждет одобрения сделки Трампом
Китайская ByteDance готова продать Microsoft американское подразделение принадлежащей ей соцсети TikTok, чтобы избежать ее блокировки в США. Компании ждут официальной реакции Белого дома: снимет ли такая сделка с соцсети подозрения в шпионаже за американскими гражданами
TikTok оказалась вовлеченной в политическое противостояние США и Китая. Администрация президента Дональда Трампа с начала июня неоднократно заявляла о намерении заблокировать TikTok как представляющую угрозу для национальной безопасности из-за потенциальной передачи персональных данных американских граждан третьим лицам. Чтобы избежать блокировки, ByteDance назначила генеральным директором TikTok бывшего топ-менеджера Disney американца Кевина Майера и начала переговоры о продаже соцсети американским инвесторам.
Переговоры ByteDance ведет уже третью неделю. На данный момент фаворитом считается Microsoft, детали договоренности с которой пока не раскрывались. Предложение американских венчурных фондов Sequoia Capital и General Atlantic, которые на прошлой неделе, по данным агентства Reuters, оценили компанию в 50 годовых выручек, или $50 млрд, было отвергнуто.
Изначально ByteDance планировала продать TikTok целиком, но сейчас речь идет о продаже только американского подразделения. Китайская компания также хотела оставить себе миноритарный пакет акций TikTok US, но 31 июля, как сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией, Белый дом дал понять, что такой вариант не отводит подозрений от соцсети. После этого китайская компания заявила о намерении полностью выйти из состава акционеров американского подразделения TikTok и передать контрольный пакет корпорации Microsoft. По словам источников, контрольный пакет оценивается в сумму от $15 млрд до $30 млрд, а миноритарные пакеты могут достаться тем фондам, предложение которых о выкупе было отвергнуто.
«Мы никуда не денемся... Мы здесь надолго». 1 августа 2020 г., в видео- обращении к американским пользователям TikTok в своем аккаунте в соцсети
Остается непонятным, как это отразится на пользователях соцсети. Неизвестно, пойдет ли новый владелец на полное отделение американской аудитории, которая, по данным ByteDance, насчитывает около 100 млн человек, от пользователей в остальных странах мира.
Но на данный момент переговоры о продаже зашли в тупик. Вечером 31 июля Трамп заявил репортерам: «Что касается TikTok, то мы запретим их в Соединенных Штатах. У меня есть соответствующие полномочия». 1 августа директор Национального торгового совета в интервью телеканалу Fox News объявил, что Трамп примет решение относительно возможной блокировки TikTok в воскресенье или в понедельник. На момент сдачи публикации новостей о решении американского президента не было.
Компания также опубликовала 31 июля официальное заявление о том, что хранит данные американских пользователей только в США и доступ к ним ограничен в соответствии с жесткими внутрикорпоративными правилами. ByteDance несколько раз подчеркивала, что выделила $200 млн для поддержки популярных американских блогеров и намерена создать 10 000 рабочих мест в США. Сейчас у компании в американском офисе 1500 сотрудников.