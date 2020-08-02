«Переезд» TikTok в США задерживается

Изначально ByteDance планировала продать TikTok целиком, но сейчас речь идет о продаже только американского подразделения. Китайская компания также хотела оставить себе миноритарный пакет акций TikTok US, но 31 июля, как сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией, Белый дом дал понять, что такой вариант не отводит подозрений от соцсети. После этого китайская компания заявила о намерении полностью выйти из состава акционеров американского подразделения TikTok и передать контрольный пакет корпорации Microsoft. По словам источников, контрольный пакет оценивается в сумму от $15 млрд до $30 млрд, а миноритарные пакеты могут достаться тем фондам, предложение которых о выкупе было отвергнуто.