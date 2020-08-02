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«Переезд» TikTok в США задерживается

Microsoft ждет одобрения сделки Трампом
Илья Виноградов
Администрация президента Дональда Трампа с начала июня неоднократно заявляла о намерении заблокировать TikTok как представляющую угрозу для национальной безопасности /AP

Китайская ByteDance готова продать Microsoft американское подразделение принадлежащей ей соцсети TikTok, чтобы избежать ее блокировки в США. Компании ждут официальной реакции Белого дома: снимет ли такая сделка с соцсети подозрения в шпионаже за американскими гражданами

TikTok оказалась вовлеченной в политическое противостояние США и Китая. Администрация президента Дональда Трампа с начала июня неоднократно заявляла о намерении заблокировать TikTok как представляющую угрозу для национальной безопасности из-за потенциальной передачи персональных данных американских граждан третьим лицам. Чтобы избежать блокировки, ByteDance назначила генеральным директором TikTok бывшего топ-менеджера Disney американца Кевина Майера и начала переговоры о продаже соцсети американским инвесторам.

Переговоры ByteDance ведет уже третью неделю. На данный момент фаворитом считается Microsoft, детали договоренности с которой пока не раскрывались. Предложение американских венчурных фондов Sequoia Capital и General Atlantic, которые на прошлой неделе, по данным агентства Reuters, оценили компанию в 50 годовых выручек, или $50 млрд, было отвергнуто.

Изначально ByteDance планировала продать TikTok целиком, но сейчас речь идет о продаже только американского подразделения. Китайская компания также хотела оставить себе миноритарный пакет акций TikTok US, но 31 июля, как сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией, Белый дом дал понять, что такой вариант не отводит подозрений от соцсети. После этого китайская компания заявила о намерении полностью выйти из состава акционеров американского подразделения TikTok и передать контрольный пакет корпорации Microsoft. По словам источников, контрольный пакет оценивается в сумму от $15 млрд до $30 млрд, а миноритарные пакеты могут достаться тем фондам, предложение которых о выкупе было отвергнуто.

«Мы никуда не денемся... Мы здесь надолго». 1 августа 2020 г., в видео- обращении к американским пользователям TikTok в своем аккаунте в соцсети

Ванесса Паппас
генеральный менеджер TikTok US

Остается непонятным, как это отразится на пользователях соцсети. Неизвестно, пойдет ли новый владелец на полное отделение американской аудитории, которая, по данным ByteDance, насчитывает около 100 млн человек, от пользователей в остальных странах мира.

Но на данный момент переговоры о продаже зашли в тупик. Вечером 31 июля Трамп заявил репортерам: «Что касается TikTok, то мы запретим их в Соединенных Штатах. У меня есть соответствующие полномочия». 1 августа директор Национального торгового совета в интервью телеканалу Fox News объявил, что Трамп примет решение относительно возможной блокировки TikTok в воскресенье или в понедельник. На момент сдачи публикации новостей о решении американского президента не было.

Ранее по теме: WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok

Компания также опубликовала 31 июля официальное заявление о том, что хранит данные американских пользователей только в США и доступ к ним ограничен в соответствии с жесткими внутрикорпоративными правилами. ByteDance несколько раз подчеркивала, что выделила $200 млн для поддержки популярных американских блогеров и намерена создать 10 000 рабочих мест в США. Сейчас у компании в американском офисе 1500 сотрудников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных