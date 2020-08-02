WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok

Опасения администрации президента США в отношении соцсети связаны с утверждениями о том, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 31 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok. Другие инвесторы, заинтересованные в покупке, ранее оценили социальную сеть в $50 млрд. В США месячная аудитория TikTok составляет 80 млн человек.