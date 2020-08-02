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WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok

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Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке у китайской компании ByteDance (разработчик TikTok) американского подразделения соцсети, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Такое решение было принято после объявленных президентом США Дональдом Трампом планов запретить TikTok на территории страны.

Переговоры о покупке могут возобновиться после разъяснений Белого дома своей позиции по этому вопросу, отмечают источники издания. В течение последних недель вашингтонская администрация давала понять, что предпочтет, чтобы американское подразделение TikTok перешло под контроль именно американской компании, пишет WSJ.

Источники FT утверждают , что часть руководства ByteDance уверена, что происходящее вокруг TikTok ‒ это попытка Трампа сбить цену и заставить продать весь бизнес, а не только американский. Некоторые из них не исключают, что сделке помешал Facebook.

Опасения администрации президента США в отношении соцсети связаны с утверждениями о том, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 31 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok. Другие инвесторы, заинтересованные в покупке, ранее оценили социальную сеть в $50 млрд. В США месячная аудитория TikTok составляет 80 млн человек.

Ранее по теме: TikTok оценили в $50 млрд

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных