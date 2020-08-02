WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok
Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке у китайской компании ByteDance (разработчик TikTok) американского подразделения соцсети, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Такое решение было принято после объявленных президентом США Дональдом Трампом планов запретить TikTok на территории страны.
Переговоры о покупке могут возобновиться после разъяснений Белого дома своей позиции по этому вопросу, отмечают источники издания. В течение последних недель вашингтонская администрация давала понять, что предпочтет, чтобы американское подразделение TikTok перешло под контроль именно американской компании, пишет WSJ.
Источники FT утверждают , что часть руководства ByteDance уверена, что происходящее вокруг TikTok ‒ это попытка Трампа сбить цену и заставить продать весь бизнес, а не только американский. Некоторые из них не исключают, что сделке помешал Facebook.
Опасения администрации президента США в отношении соцсети связаны с утверждениями о том, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 31 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok. Другие инвесторы, заинтересованные в покупке, ранее оценили социальную сеть в $50 млрд. В США месячная аудитория TikTok составляет 80 млн человек.