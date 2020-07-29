TikTok оценили в $50 млрд

TikTok оценили в $50 млрдАмериканские инвесторы оценили соцсеть в 50 годовых выручек
Американские венчурные фонды Sequoia Capital и General Atlantic, выступившие на прошлой неделе с предложением выкупить у китайской компании ByteDance контрольный пакет акций соцсети TikTok, оценили компанию в 50 годовых выручек, сообщило агентство Reuters 29 июля со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Выручка TikTok в 2020 году прогнозируется на уровне в $1 млрд.
Для сравнения, сервис-конкурент Snap оценивается в 15 годовых выручек, или $33 млрд, по данным Refinitiv. Не известно, устроит ли сумма основателя и генерального директора ByteDance Чжан Имина. Источники сообщили Reuters, что руководство компании недавно обсуждало и более привлекательные предложения.
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