TikTok оценили в $50 млрд

Американские венчурные фонды Sequoia Capital и General Atlantic, выступившие на прошлой неделе с предложением выкупить у китайской компании ByteDance контрольный пакет акций соцсети TikTok, оценили компанию в 50 годовых выручек, сообщило агентство Reuters 29 июля со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Выручка TikTok в 2020 году прогнозируется на уровне в $1 млрд.