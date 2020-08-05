«Синара» поставит трамваи для новой трамвайной линии Купчино – Славянка
Группа «Синара» войдет в проект строительства трамвайной линии от метро «Купчино» до микрорайона Славянка в Санкт-Петербурге, приобретя 25%-ную долю в уставном капитале проектной компании «Балтнедвижсервис» у группы компаний «АБЗ-1», говорится в сообщении «Газпромбанка». Соглашение с предварительными условиями сотрудничества подписали «Газпромбанк», «Синара», «АБЗ-1» и «Балтнедвижсервис». До настоящего времени участниками проектной компании «Балтнедвижсервис» являлись группа компаний «АБЗ-1» (90%) и Газпромбанк (10%).
Для проекта «Синара» планирует поставить современный подвижной состав (низкопольные трамваи) и обслуживать его во время эксплуатации – на протяжении всего жизненного цикла.
При поставке вагонов «Синара» намерена сотрудничать c чешским машиностроительным концерном Skoda Transportation, отмечено в сообщении «Газпромбанка».
Сделка поможет «успешной реализации проекта за счет гарантированной поставки высокотехнологичных и надежных трамваев и их последующего надлежащего обслуживания», приводятся в сообщении слова первого вице-президента «Газпромбанка» Алексея Чичканова. В свою очередь вице-президент группы «Синара» Евгений Гриценко пообещал, что разработанный совместно со Skoda Transportation трамвай превзойдет «по уровню комфорта, энергоэффективности и экологичности существующие аналоги». Экологичный транспорт, который позволит пересесть с личного транспорта на общественный, должен изменить городскую среду и улучшить качество жизни горожан.
Это второй проект современной трамвайной линии в Санкт-Петербурге, который реализуется по концессионному соглашению, подписанному с правительством города.
Новая трамвайная сеть пройдет по районам с активной жилищной застройкой – активно развивающимся Фрунзенскому и Пушкинскому районам Санкт-Петербурга. Трамваи будут оборудованы кондиционерами, сетью WI-FI и зарядными станциями.