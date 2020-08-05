«Синара» поставит трамваи для новой трамвайной линии Купчино – Славянка

Сделка поможет «успешной реализации проекта за счет гарантированной поставки высокотехнологичных и надежных трамваев и их последующего надлежащего обслуживания», приводятся в сообщении слова первого вице-президента «Газпромбанка» Алексея Чичканова. В свою очередь вице-президент группы «Синара» Евгений Гриценко пообещал, что разработанный совместно со Skoda Transportation трамвай превзойдет «по уровню комфорта, энергоэффективности и экологичности существующие аналоги». Экологичный транспорт, который позволит пересесть с личного транспорта на общественный, должен изменить городскую среду и улучшить качество жизни горожан.