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«Синара» поставит трамваи для новой трамвайной линии Купчино – Славянка

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Группа «Синара» войдет в проект строительства трамвайной линии от метро «Купчино» до микрорайона Славянка в Санкт-Петербурге, приобретя 25%-ную долю в уставном капитале проектной компании «Балтнедвижсервис» у группы компаний «АБЗ-1», говорится в сообщении «Газпромбанка». Соглашение с предварительными условиями сотрудничества подписали «Газпромбанк», «Синара», «АБЗ-1» и «Балтнедвижсервис». До настоящего времени участниками проектной компании «Балтнедвижсервис» являлись группа компаний «АБЗ-1» (90%) и Газпромбанк (10%).

Для проекта «Синара» планирует поставить современный подвижной состав (низкопольные трамваи) и обслуживать его во время эксплуатации – на протяжении всего жизненного цикла.

При поставке вагонов «Синара» намерена сотрудничать c чешским машиностроительным концерном Skoda Transportation, отмечено в сообщении «Газпромбанка».

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Сделка поможет «успешной реализации проекта за счет гарантированной поставки высокотехнологичных и надежных трамваев и их последующего надлежащего обслуживания», приводятся в сообщении слова первого вице-президента «Газпромбанка» Алексея Чичканова. В свою очередь вице-президент группы «Синара» Евгений Гриценко пообещал, что разработанный совместно со Skoda Transportation трамвай превзойдет «по уровню комфорта, энергоэффективности и экологичности существующие аналоги». Экологичный транспорт, который позволит пересесть с личного транспорта на общественный, должен изменить городскую среду и улучшить качество жизни горожан.

Это второй проект современной трамвайной линии в Санкт-Петербурге, который реализуется по концессионному соглашению, подписанному с правительством города.

Новая трамвайная сеть пройдет по районам с активной жилищной застройкой – активно развивающимся Фрунзенскому и Пушкинскому районам Санкт-Петербурга. Трамваи будут оборудованы кондиционерами, сетью WI-FI и зарядными станциями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных