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Nord Stream 2 прокомментировала иск экологов из-за «Северного потока — 2»

Ведомости

Nord Stream 2 приняла к сведению иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe о пересмотре разрешения на эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» и намерена проанализировать его, заявил «Ведомостям» представитель компании.

«Мы не можем комментировать текущие судебные разбирательства», — отметили в компании.

Как сообщало издание Die Welt, иск был подан к Горному управлению города Штральзунд в Высший административный суд города Грайфсвальда. В иске указывалось требование пересмотреть разрешение на эксплуатацию трубопровода, приняв во внимание новые научные данные о неконтролируемой утечке метана. По данным Deutsche Umwelthilfe, риски выброса метана выше, чем предполагалось ранее.

«Мы уверены, что “Северный поток — 2” не был бы одобрен с учетом имеющихся сейчас научных результатов», — заявил изданию представитель экологической организации Константин Зергер.

25 июня этого года Горное управление Штральзунда отклонило поданную 5 марта заявку Deutsche Umwelthilfe о пересмотре разрешения, выданного проекту Nord Stream 2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных