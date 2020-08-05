Nord Stream 2 прокомментировала иск экологов из-за «Северного потока — 2»

Как сообщало издание Die Welt, иск был подан к Горному управлению города Штральзунд в Высший административный суд города Грайфсвальда. В иске указывалось требование пересмотреть разрешение на эксплуатацию трубопровода, приняв во внимание новые научные данные о неконтролируемой утечке метана. По данным Deutsche Umwelthilfe, риски выброса метана выше, чем предполагалось ранее.