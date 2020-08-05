Nord Stream 2 прокомментировала иск экологов из-за «Северного потока — 2»
Nord Stream 2 приняла к сведению иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe о пересмотре разрешения на эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» и намерена проанализировать его, заявил «Ведомостям» представитель компании.
«Мы не можем комментировать текущие судебные разбирательства», — отметили в компании.
Как сообщало издание Die Welt, иск был подан к Горному управлению города Штральзунд в Высший административный суд города Грайфсвальда. В иске указывалось требование пересмотреть разрешение на эксплуатацию трубопровода, приняв во внимание новые научные данные о неконтролируемой утечке метана. По данным Deutsche Umwelthilfe, риски выброса метана выше, чем предполагалось ранее.
«Мы уверены, что “Северный поток — 2” не был бы одобрен с учетом имеющихся сейчас научных результатов», — заявил изданию представитель экологической организации Константин Зергер.
25 июня этого года Горное управление Штральзунда отклонило поданную 5 марта заявку Deutsche Umwelthilfe о пересмотре разрешения, выданного проекту Nord Stream 2.