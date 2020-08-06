Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Смартфон Galaxy Z Fold2 получил два дисплея с «практически невидимыми рамками» — 6,2-дюймовый (внешний) и 7,6-дюймовый (внутренний), оттенки корпуса — черный и бронзовый. Устройство пока не доступно к продаже в России. Остальные поступят в продажу с 21 августа.