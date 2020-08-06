Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Samsung Electronics в режиме онлайн-презентации представила смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и Tab S7+, часы Galaxy Watch3. Компания также презентовала смартфон с гибким экраном следующего поколения Galaxy Z Fold2 и наушники Galaxy Buds Live, сообщается на сайте производителя.
Особенностью новых моделей линейки Note является новое электронное перо S Pen. Смартфоны этой серии получили 8K-камеру с соотношением сторон 21:9 и скоростью записи 24 кадра, а также улучшенную интеграцию с Windows 10.
Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ также имеют электронное перо и оснащены новым процессором и большими дисплеями – 11 дюймов и 12,4 дюйма — с частотой обновления до 120Гц.
В часы Galaxy Watch3 включены функции измерения уровня кислорода в крови и артериального давления, а также снятия показаний электрокардиограммы.
Наушники Galaxy Buds Live представлены в новом дизайне. Компания оснастила устройство увеличенным 12-мм динамиком и адаптивной системой из трёх микрофонов — двух внешних и одного внутреннего.
Смартфон Galaxy Z Fold2 получил два дисплея с «практически невидимыми рамками» — 6,2-дюймовый (внешний) и 7,6-дюймовый (внутренний), оттенки корпуса — черный и бронзовый. Устройство пока не доступно к продаже в России. Остальные поступят в продажу с 21 августа.