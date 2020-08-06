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Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

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Samsung Electronics в режиме онлайн-презентации представила смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и Tab S7+, часы Galaxy Watch3. Компания также презентовала смартфон с гибким экраном следующего поколения Galaxy Z Fold2 и наушники Galaxy Buds Live, сообщается на сайте производителя.

Особенностью новых моделей линейки Note является новое электронное перо S Pen. Смартфоны этой серии получили 8K-камеру с соотношением сторон 21:9 и скоростью записи 24 кадра, а также улучшенную интеграцию с Windows 10.

Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ также имеют электронное перо и оснащены новым процессором и большими дисплеями – 11 дюймов и 12,4 дюйма — с частотой обновления до 120Гц.

В часы Galaxy Watch3 включены функции измерения уровня кислорода в крови и артериального давления, а также снятия показаний электрокардиограммы.

Наушники Galaxy Buds Live представлены в новом дизайне. Компания оснастила устройство увеличенным 12-мм динамиком и адаптивной системой из трёх микрофонов — двух внешних и одного внутреннего.

Смартфон Galaxy Z Fold2 получил два дисплея с «практически невидимыми рамками» — 6,2-дюймовый (внешний) и 7,6-дюймовый (внутренний), оттенки корпуса — черный и бронзовый. Устройство пока не доступно к продаже в России. Остальные поступят в продажу с 21 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных