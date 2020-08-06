Moderna назвала стоимость одной дозы вакцины от коронавируса

Ранее компания объявила, что стоимость вакцины для рынков США и других стран с высоким уровнем жизни будет составлять $25‒30 за одну дозу и $50‒60 за курс. Цены компании сравнительно выше, чем у конкурентов: $19,5 ‒ у компаний Pfizer и BioNTech, $10 ‒ у Johnson & Johnson и $3‒4 – у AstraZeneca и Оксфордского университета.