Moderna назвала стоимость одной дозы вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила стоимость вакцины от COVID-19 для небольших сделок: цена составит $32‒37 за дозу, сообщает агентство Reuters. Курc из двух доз будет стоить $64‒74. Генеральный директор Moderna Стефан Бансель определяет небольшой заказ как «миллионы доз».
Ранее компания объявила, что стоимость вакцины для рынков США и других стран с высоким уровнем жизни будет составлять $25‒30 за одну дозу и $50‒60 за курс. Цены компании сравнительно выше, чем у конкурентов: $19,5 ‒ у компаний Pfizer и BioNTech, $10 ‒ у Johnson & Johnson и $3‒4 – у AstraZeneca и Оксфордского университета.
По словам Банселя, во время пандемии вакцина будет следовать за динамикой рынка и продаваться по цене ниже своей стоимости. Величина сделки также имеет значение: чем крупнее контракт, тем дешевле вакцина.
Ранее Moderna получила на разработку вакцины $1 млрд от американского правительства. Однако контракт с государством компания пока не заключила. По словам представителей Moderna, сейчас компания ведет переговоры о заключении контракта с несколькими другими странами, от которых на данный момент получила $400 млн на будущие поставки.
Компания планирует завершить клинические испытания вакцины, в которых принимают участие 30 000 человек, к сентябрю.