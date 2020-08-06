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Moderna назвала стоимость одной дозы вакцины от коронавируса

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Американская биотехнологическая компания Moderna объявила стоимость вакцины от COVID-19 для небольших сделок: цена составит $32‒37 за дозу, сообщает агентство Reuters. Курc из двух доз будет стоить $64‒74. Генеральный директор Moderna Стефан Бансель определяет небольшой заказ как «миллионы доз».

Ранее компания объявила, что стоимость вакцины для рынков США и других стран с высоким уровнем жизни будет составлять $25‒30 за одну дозу и $50‒60 за курс. Цены компании сравнительно выше, чем у конкурентов: $19,5 ‒ у компаний Pfizer и BioNTech, $10 ‒ у Johnson & Johnson и $3‒4 – у AstraZeneca и Оксфордского университета.

По словам Банселя, во время пандемии вакцина будет следовать за динамикой рынка и продаваться по цене ниже своей стоимости. Величина сделки также имеет значение: чем крупнее контракт, тем дешевле вакцина.

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Ранее Moderna получила на разработку вакцины $1 млрд от американского правительства. Однако контракт с государством компания пока не заключила. По словам представителей Moderna, сейчас компания ведет переговоры о заключении контракта с несколькими другими странами, от которых на данный момент получила $400 млн на будущие поставки.

Компания планирует завершить клинические испытания вакцины, в которых принимают участие 30 000 человек, к сентябрю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных