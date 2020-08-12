В России зафиксировано рекордное падение прибыли бизнеса за 16 лет

С марта по май 2020 г. совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) сократилась в годовом исчислении на 67% и составила 1,4 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на аналитическую службу FinExpertiza. Более трети компаний получили убыток в размере 1,65 трлн руб., а оставшиеся – прибыль в 3,05 трлн руб. Аналитики называют это падение сильнейшим за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет.