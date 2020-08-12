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В России зафиксировано рекордное падение прибыли бизнеса за 16 лет

Ведомости

С марта по май 2020 г. совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) сократилась в годовом исчислении на 67% и составила 1,4 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на аналитическую службу FinExpertiza. Более трети компаний получили убыток в размере 1,65 трлн руб., а оставшиеся – прибыль в 3,05 трлн руб. Аналитики называют это падение сильнейшим за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет.

В исследовании указано, что нарастить прибыль смогли лишь предприятия сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства (+8,3%). У остальных прибыль либо снизилась, либо сменилась убытком. Самые сильные убытки зафиксированы у компаний в сфере оптовой торговли природным газом – 231 млрд руб.

Чистый убыток зафиксирован в 16 регионах России, самое сильное падение наблюдается в Ингушетии – (-3260%, 1,5 млрд руб.), в Чечне – (-984%,3 млрд руб.) и в Ненецком автономном округе – (-324%, 7,7 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных