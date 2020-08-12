В России зафиксировано рекордное падение прибыли бизнеса за 16 лет
С марта по май 2020 г. совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) сократилась в годовом исчислении на 67% и составила 1,4 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на аналитическую службу FinExpertiza. Более трети компаний получили убыток в размере 1,65 трлн руб., а оставшиеся – прибыль в 3,05 трлн руб. Аналитики называют это падение сильнейшим за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет.
В исследовании указано, что нарастить прибыль смогли лишь предприятия сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства (+8,3%). У остальных прибыль либо снизилась, либо сменилась убытком. Самые сильные убытки зафиксированы у компаний в сфере оптовой торговли природным газом – 231 млрд руб.
Чистый убыток зафиксирован в 16 регионах России, самое сильное падение наблюдается в Ингушетии – (-3260%, 1,5 млрд руб.), в Чечне – (-984%,3 млрд руб.) и в Ненецком автономном округе – (-324%, 7,7 млрд руб.).