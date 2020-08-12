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Fitch оценило финансовое состояние «Башнефти» на фоне низких цен на нефть

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Fitch подтвердило рейтинг «Башнефти» на уровне BBB со стабильным прогнозом, отметив финансовую устойчивость компании в период низких цен на нефть, говорится в сообщении агентства. Данный уровень рейтинга соответствует суверенному рейтингу России. 

«Принимая во внимание накопленные в первом полугодии 2020 г. объемы нефти в хранилищах, мы ожидаем, что средняя стоимость барреля марки Brent составит $45 в 2021 г. Низкая себестоимость добычи у “Башнефти” и “Роснефти” и снижение налоговой нагрузки поддерживают финансовую устойчивость компаний на фоне низких цен на нефть», ‒ говорится в сообщении. 

Одним из факторов финансовой устойчивости «Башнефти» аналитики Fitch называют тесную интеграцию с контролирующим акционером компании ‒ «Роснефтью». «При оценке “Башнефти” мы приняли во внимание тесную операционную и стратегическую интеграцию компании с “Роснефтью”, а также нашу оценку кредитоспособности "Роснефти», ‒ написали аналитики.  

В Fitch отметили, что компания придерживается консервативной политики заимствования средств, долговая нагрузка (отношение FFO к коэффициенту чистого финансового левериджа) находится на уровне «Газпромнефти», «Татнефти», «Лукойла» и «Новатэка».

В отчете про «Башнефть» аналитики Fitch дали оценку кредитоспособности «Роснефти».

«По состоянию на конец 2019 г. коэффициент долговой нагрузки "Роснефти" (отношение FFO к коэффициенту чистого финансового левериджа), скорректированный на сумму предоплаты от CNPC и других заказчиков, снизился до 2,3 с 3,9 в 2017 г.», ‒ написали аналитики, отметив, что в 2020 г. ожидают рост долговой нагрузки с последующим снижением в 2021 г.

Пандемия коронавируса привела к снижению спроса на нефть. В результате спотовые цены на Brent были на уровне $18 за баррель в апреле 2020 г., спрос упал почти на 30% в годовом выражении, указано в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных