Fitch оценило финансовое состояние «Башнефти» на фоне низких цен на нефть
Fitch подтвердило рейтинг «Башнефти» на уровне BBB со стабильным прогнозом, отметив финансовую устойчивость компании в период низких цен на нефть, говорится в сообщении агентства. Данный уровень рейтинга соответствует суверенному рейтингу России.
«Принимая во внимание накопленные в первом полугодии 2020 г. объемы нефти в хранилищах, мы ожидаем, что средняя стоимость барреля марки Brent составит $45 в 2021 г. Низкая себестоимость добычи у “Башнефти” и “Роснефти” и снижение налоговой нагрузки поддерживают финансовую устойчивость компаний на фоне низких цен на нефть», ‒ говорится в сообщении.
Одним из факторов финансовой устойчивости «Башнефти» аналитики Fitch называют тесную интеграцию с контролирующим акционером компании ‒ «Роснефтью». «При оценке “Башнефти” мы приняли во внимание тесную операционную и стратегическую интеграцию компании с “Роснефтью”, а также нашу оценку кредитоспособности "Роснефти», ‒ написали аналитики.
В Fitch отметили, что компания придерживается консервативной политики заимствования средств, долговая нагрузка (отношение FFO к коэффициенту чистого финансового левериджа) находится на уровне «Газпромнефти», «Татнефти», «Лукойла» и «Новатэка».
В отчете про «Башнефть» аналитики Fitch дали оценку кредитоспособности «Роснефти».
«По состоянию на конец 2019 г. коэффициент долговой нагрузки "Роснефти" (отношение FFO к коэффициенту чистого финансового левериджа), скорректированный на сумму предоплаты от CNPC и других заказчиков, снизился до 2,3 с 3,9 в 2017 г.», ‒ написали аналитики, отметив, что в 2020 г. ожидают рост долговой нагрузки с последующим снижением в 2021 г.
Пандемия коронавируса привела к снижению спроса на нефть. В результате спотовые цены на Brent были на уровне $18 за баррель в апреле 2020 г., спрос упал почти на 30% в годовом выражении, указано в сообщении.