Fitch оценило финансовое состояние «Башнефти» на фоне низких цен на нефть

«По состоянию на конец 2019 г. коэффициент долговой нагрузки "Роснефти" (отношение FFO к коэффициенту чистого финансового левериджа), скорректированный на сумму предоплаты от CNPC и других заказчиков, снизился до 2,3 с 3,9 в 2017 г.», ‒ написали аналитики, отметив, что в 2020 г. ожидают рост долговой нагрузки с последующим снижением в 2021 г.