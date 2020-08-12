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«Интеррос» обвинил «Русал» в давлении на «Норникель» ради максимальных дивидендов

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Холдинг «Интеррос» (управляет 34,54% акций «Норникеля», которые принадлежат холдингу Olderfrey Владимира Потанина) назвал публичные заявления «Русала» (владеет 27,82% акций «Норникеля») попыткой давления для заключения нового акционерного соглашения и увеличения дивидендов. Об этом говорится в заявлении «Интерроса». 

«Зависимость от дивидендов "Норникеля" ‒ главная причина, по которой "Русал" в очередной раз отверг предложение "Интерроса" о снижении дивидендных выплат. "Интеррос" расценивает последние публичные заявления "Русала" как попытку использовать ситуацию с разливом топлива и оказать давление на "Норникель" с  целью заключить новое акционерное соглашение, которое бы гарантировало "Русалу" выплату максимальных дивидендов», ‒ указано в заявлении. 

В «Интерросе» утверждают, что без дивидендов «Норникеля» «денежный поток "Русала" не покрывает его расходы», а основная доля от дивидендов «уходит на выплаты банкам по кредитам».

В середине июля «Русал» направил в совет директоров «Норникеля» предложение потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять менеджмент компании и перенести головной офис в Норильск. В «Русале» объясняли это решение чередой экологических катастроф на предприятиях «Норникеля» за последние несколько месяцев. 

Самая крупная из них произошла 29 мая. На проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, сообщала Генпрокуратура. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Росприроднадзор оценил ущерб от катастрофы в 148 млрд руб. Потанин был не согласен с оценкой ущерба и передал через пресс-службу, что будет оспаривать его в суде. 

11 августа в «Норникеле» сообщили, что показатель EBITDA компании снизился на 51% в первом полугодии 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1,8 млрд. Это произошло вследствие признания «Норникелем» расходов по экологическим резервам на сумму $2,1 млрд, связанным с разливом дизеля на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска.

В 2008–2012 гг. между Потаниным и Дерипаской был конфликт на фоне расхождений по вопросам дивидендной политики и в видении стратегического развития «Норникеля». Конфликт завершился после выкупа офшором Crispian Романа Абрамовича и Абрамова 6,2% акций «Норникеля». Акционеры заключили соглашение на 10 лет. Одним из его условий было сохранение высоких дивидендов (до 60% от EBITDA), на чем настаивал «Русал» . 

В феврале 2018 г. структура Потанина Bonico Holdings предложила Crispian выкупить 4% в «Норникеле» за $1,47 млрд. Потанину удалось приобрести 2,1% у компании Абрамовича, но сделка была оспорена UC Rusal в Высоком суде Лондона. «Интеррос» и Crispian подали апелляцию на это решение, но в конце 2018 г. она была отозвана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных