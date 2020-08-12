«Интеррос» обвинил «Русал» в давлении на «Норникель» ради максимальных дивидендов

Самая крупная из них произошла 29 мая. На проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, сообщала Генпрокуратура. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Росприроднадзор оценил ущерб от катастрофы в 148 млрд руб. Потанин был не согласен с оценкой ущерба и передал через пресс-службу, что будет оспаривать его в суде.