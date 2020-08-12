«Интеррос» обвинил «Русал» в давлении на «Норникель» ради максимальных дивидендов
Холдинг «Интеррос» (управляет 34,54% акций «Норникеля», которые принадлежат холдингу Olderfrey Владимира Потанина) назвал публичные заявления «Русала» (владеет 27,82% акций «Норникеля») попыткой давления для заключения нового акционерного соглашения и увеличения дивидендов. Об этом говорится в заявлении «Интерроса».
«Зависимость от дивидендов "Норникеля" ‒ главная причина, по которой "Русал" в очередной раз отверг предложение "Интерроса" о снижении дивидендных выплат. "Интеррос" расценивает последние публичные заявления "Русала" как попытку использовать ситуацию с разливом топлива и оказать давление на "Норникель" с целью заключить новое акционерное соглашение, которое бы гарантировало "Русалу" выплату максимальных дивидендов», ‒ указано в заявлении.
В «Интерросе» утверждают, что без дивидендов «Норникеля» «денежный поток "Русала" не покрывает его расходы», а основная доля от дивидендов «уходит на выплаты банкам по кредитам».
В середине июля «Русал» направил в совет директоров «Норникеля» предложение потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять менеджмент компании и перенести головной офис в Норильск. В «Русале» объясняли это решение чередой экологических катастроф на предприятиях «Норникеля» за последние несколько месяцев.
Самая крупная из них произошла 29 мая. На проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, сообщала Генпрокуратура. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Росприроднадзор оценил ущерб от катастрофы в 148 млрд руб. Потанин был не согласен с оценкой ущерба и передал через пресс-службу, что будет оспаривать его в суде.
11 августа в «Норникеле» сообщили, что показатель EBITDA компании снизился на 51% в первом полугодии 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1,8 млрд. Это произошло вследствие признания «Норникелем» расходов по экологическим резервам на сумму $2,1 млрд, связанным с разливом дизеля на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска.
В 2008–2012 гг. между Потаниным и Дерипаской был конфликт на фоне расхождений по вопросам дивидендной политики и в видении стратегического развития «Норникеля». Конфликт завершился после выкупа офшором Crispian Романа Абрамовича и Абрамова 6,2% акций «Норникеля». Акционеры заключили соглашение на 10 лет. Одним из его условий было сохранение высоких дивидендов (до 60% от EBITDA), на чем настаивал «Русал» .
В феврале 2018 г. структура Потанина Bonico Holdings предложила Crispian выкупить 4% в «Норникеле» за $1,47 млрд. Потанину удалось приобрести 2,1% у компании Абрамовича, но сделка была оспорена UC Rusal в Высоком суде Лондона. «Интеррос» и Crispian подали апелляцию на это решение, но в конце 2018 г. она была отозвана.