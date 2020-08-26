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Генпрокуратура начала проверку сделок с акциями Башкирской содовой компании

Ведомости

Генеральная прокуратура России начала проверку потери государством контроля в крупнейшем производителе пищевой соды в стране — Башкирской содовой компании, говорится в сообщении надзорного органа. 

«Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству», — указано в сообщении. В надзорном органе подчеркнули, что проверка находится на личном контроле генпрокурора Игоря Краснова. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести проверку законности сделки, в результате которой государство утратило контроль в Башкирской содовой компании (БСК). По словам Путина, контрольный пакет БСК принадлежит частным лицам и деньги в развитие практически не инвестируются, в регионе не остаются. «Где деньги? Известно где ‒ в офшоре», — сказал президент. Путин отметил, что в последние годы доля государства в БСК размывалась. 

19 августа глава республики Радий Хабиров заявил, что правительство Башкирии готовит соглашение о выкупе контрольного пакета акций БСК, на которую приходится до 85% всей производимой в стране пищевой соды. Он добавил, что после получения контрольного пакета правительство Башкирии решит дальнейшую судьбу предприятия.

Правительству Башкортостана через госкомпанию «Инвестиционный фонд» принадлежит 38,28% уставного капитала БСК, еще 57,18% — у компании «Башхим», остальное принадлежит миноритариям. По данным СПАРК, единственным владельцем «Башхима» является кипрская Modissana Limited. Конечные бенефициары: бывший заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Сергей Черников и бизнесмен Дмитрий Пяткин, следует из данных ЕГРЮЛа. В 2019 г. чистая прибыль составила 12,08 млрд руб., выручка – 48,2 млрд руб., указано на сайте компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных