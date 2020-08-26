Генпрокуратура начала проверку сделок с акциями Башкирской содовой компании

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести проверку законности сделки, в результате которой государство утратило контроль в Башкирской содовой компании (БСК). По словам Путина, контрольный пакет БСК принадлежит частным лицам и деньги в развитие практически не инвестируются, в регионе не остаются. «Где деньги? Известно где ‒ в офшоре», — сказал президент. Путин отметил, что в последние годы доля государства в БСК размывалась.