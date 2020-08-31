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Роскачество нашло в докторской колбасе фрагменты слюнных желез

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Роскачество в 2020 г. протестировало повторно шесть торговых марок докторской колбасы «Велком», «Вязанка», «Клинский», «Мясной дом Бородина 1997», «Дымов» и «Окраина», в одной из которых были обнаружены фрагменты слюнных желез, не предусмотренных ГОСТом, следует из сообщения организации.

«Речь идет о колбасе торговой марки «Велком», в которой эксперты лаборатории обнаружили субпродукты, а именно фрагменты слюнных желез, содержание которых не предусмотрено ГОСТом», – говорится в сообщении. Указывается, что производитель устранил нарушения, выявленные при первом исследовании, и указал достоверный состав продукта.

Как отмечает организация, в трети ранее исследованных колбас были обнаружены антибиотики в количествах, не превышающих максимально допустимого уровня. «Продукцию протестировали по 64 показателям качества и безопасности. Стоимость колбасы на момент закупки (за 100 г) составила от 29,9 до 92,05 руб.», – сообщает Роскачество. После повторного исследования в 2020 г. следы антибиотика (бензилпенициллин) выявлены только у одного товара из шести исследованных.

Ранее колбасы этих марок и еще 34 проходили тестирования в 2017–2018 гг. Несмотря на то что нарушения были выявлены почти в половине товаров, все они, за исключением одного, заключались в недостоверном составе. В них не указывался обнаруженный в продуктах каррагинан (пищевая добавка Е407), а также соевый белок и мясо птицы. После исследования–2020 в этот список добавились консерванты. Кроме того, один из производителей не упомянул об использовании в продукте бензойной и сорбиновой кислот.

Ранее по теме: Роскачество назвало способ вычисления телефонных номеров мошенников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных