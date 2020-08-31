Роскачество нашло в докторской колбасе фрагменты слюнных желез

Ранее колбасы этих марок и еще 34 проходили тестирования в 2017–2018 гг. Несмотря на то что нарушения были выявлены почти в половине товаров, все они, за исключением одного, заключались в недостоверном составе. В них не указывался обнаруженный в продуктах каррагинан (пищевая добавка Е407), а также соевый белок и мясо птицы. После исследования–2020 в этот список добавились консерванты. Кроме того, один из производителей не упомянул об использовании в продукте бензойной и сорбиновой кислот.