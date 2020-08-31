Роскачество нашло в докторской колбасе фрагменты слюнных желез
Роскачество в 2020 г. протестировало повторно шесть торговых марок докторской колбасы «Велком», «Вязанка», «Клинский», «Мясной дом Бородина 1997», «Дымов» и «Окраина», в одной из которых были обнаружены фрагменты слюнных желез, не предусмотренных ГОСТом, следует из сообщения организации.
«Речь идет о колбасе торговой марки «Велком», в которой эксперты лаборатории обнаружили субпродукты, а именно фрагменты слюнных желез, содержание которых не предусмотрено ГОСТом», – говорится в сообщении. Указывается, что производитель устранил нарушения, выявленные при первом исследовании, и указал достоверный состав продукта.
Как отмечает организация, в трети ранее исследованных колбас были обнаружены антибиотики в количествах, не превышающих максимально допустимого уровня. «Продукцию протестировали по 64 показателям качества и безопасности. Стоимость колбасы на момент закупки (за 100 г) составила от 29,9 до 92,05 руб.», – сообщает Роскачество. После повторного исследования в 2020 г. следы антибиотика (бензилпенициллин) выявлены только у одного товара из шести исследованных.
Ранее колбасы этих марок и еще 34 проходили тестирования в 2017–2018 гг. Несмотря на то что нарушения были выявлены почти в половине товаров, все они, за исключением одного, заключались в недостоверном составе. В них не указывался обнаруженный в продуктах каррагинан (пищевая добавка Е407), а также соевый белок и мясо птицы. После исследования–2020 в этот список добавились консерванты. Кроме того, один из производителей не упомянул об использовании в продукте бензойной и сорбиновой кислот.