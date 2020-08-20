Роскачество назвало способ вычисления телефонных номеров мошенников
В Роскачестве рассказали, как узнать телефонные номера мошенников. Для этого можно использовать приложения, определяющие номера телефонов, сообщил в интервью агентству «Прайм» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
«База определителя пополняется за счет обратной связи пользователей. Мошенники звонят огромному количеству людей, и, как правило, используемый ими номер достаточно быстро оказывается помечен как вредоносный», ‒ пояснил эксперт. Он добавил, что, кроме мошенников, определители хорошо вычисляют тех, кто занимается проведением опросов, а также распространяет спам и занимается телемаркетингом банков.
Чтобы не стать жертвой мошенников, Куканов посоветовал не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Эксперт также посоветовал не перезванивать на незнакомые номера, особенно если они короткие, городские или с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809. Мошенники могут подменить номер на банковский, в таких случаях Куканов рекомендовал прерывать разговор при малейших подозрениях.
В апреле ЦБ сообщал об активизации мошенников из-за распространения коронавируса. Регулятор предупреждал, что злоумышленники звонят людям под предлогом выплат компенсаций, возврата денег за билеты, также они рассылают письма со ссылками на сайты, мимикрирующие под сайты министерств и известных организаций.