Роскачество назвало способ вычисления телефонных номеров мошенников

Чтобы не стать жертвой мошенников, Куканов посоветовал не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Эксперт также посоветовал не перезванивать на незнакомые номера, особенно если они короткие, городские или с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809. Мошенники могут подменить номер на банковский, в таких случаях Куканов рекомендовал прерывать разговор при малейших подозрениях.