Сбербанк запустил сервис для проверки подозрительных звонков

В апреле ЦБ сообщал об активизации мошенников из-за распространения коронавируса. Регулятор предупреждал, что злоумышленники звонят людям под предлогом выплат, компенсаций, возврата денег за билеты, также они рассылают письма со ссылками на сайты, мимикрирующие под министерства и известные организации.