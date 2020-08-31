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Туроператоры сообщили о нежелании россиян покупать туры на осень и зиму

Ведомости

Продажи туров на осень и зиму практически остановились из-за слухов о повторном введении карантина, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников туррынка.

«В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло. Туристы дезориентированы слухами в соцсетях: многие из них считают, что ранние покупки связаны с риском повторного карантина», ‒ говорится в сообщении «Вестника АТОР».

Бронирований туров на зиму практически нет, рассказали АТОР в сети турагентств «1001 тур». Управляющий директор сети турагентств «Марселина трэвел» Георгий Погосов заявил, что максимальная глубина продаж ‒ 10 дней, подавляющее большинство клиентов компании принимают решение о поездке в последний момент. Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что информация о второй волне ограничений с 20 сентября ‒ «стопроцентный фейк». Тем не менее он явно дестабилизирует рынок, подчеркнули в ассоциации. Туроператоры ожидают восстановления спроса к концу сентября, добавили в АТОР.

С 21 по 28 августа в России действовала программа по возврату денег за туры по России. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур от 5000 до 15 000 руб. 27 августа руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказывала журналистам, что туры по России с кешбэком приобрели около 50 000 россиян со дня старта программы.

Ранее по теме: Турбизнес попросил повторить программу туров по России с кешбэком

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных