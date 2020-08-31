Туроператоры сообщили о нежелании россиян покупать туры на осень и зиму

С 21 по 28 августа в России действовала программа по возврату денег за туры по России. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур от 5000 до 15 000 руб. 27 августа руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказывала журналистам, что туры по России с кешбэком приобрели около 50 000 россиян со дня старта программы.