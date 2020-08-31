Туроператоры сообщили о нежелании россиян покупать туры на осень и зиму
Продажи туров на осень и зиму практически остановились из-за слухов о повторном введении карантина, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников туррынка.
«В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло. Туристы дезориентированы слухами в соцсетях: многие из них считают, что ранние покупки связаны с риском повторного карантина», ‒ говорится в сообщении «Вестника АТОР».
Бронирований туров на зиму практически нет, рассказали АТОР в сети турагентств «1001 тур». Управляющий директор сети турагентств «Марселина трэвел» Георгий Погосов заявил, что максимальная глубина продаж ‒ 10 дней, подавляющее большинство клиентов компании принимают решение о поездке в последний момент. Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что информация о второй волне ограничений с 20 сентября ‒ «стопроцентный фейк». Тем не менее он явно дестабилизирует рынок, подчеркнули в ассоциации. Туроператоры ожидают восстановления спроса к концу сентября, добавили в АТОР.
С 21 по 28 августа в России действовала программа по возврату денег за туры по России. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур от 5000 до 15 000 руб. 27 августа руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказывала журналистам, что туры по России с кешбэком приобрели около 50 000 россиян со дня старта программы.