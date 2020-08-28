Турбизнес попросил повторить программу туров по России с кешбэком

«Уверены, что, если акция будет повторена в ближайшее время, а затем перейдет в режим нон-стоп продаж на той же электронной площадке, включая реализацию туров на следующий год, ... это позволит создать по-настоящему эффективный механизм поддержки потребителей», – говорится в письме. Эта мера также позволит повысить загрузку российских курортов и гостиниц, сохранить рабочие места, повысить налоговые поступления в отрасль.