Туры по России с кешбэком приобрели 50 000 россиян
Туры по России с кешбэком приобрели около 50 000 россиян со дня старта программы 21 августа, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«Программой уже воспользовались около 50 000 человек, которые приобрели туров и размещений на 900 млн руб.», ‒ сказала Догузова, отметив, что кешбэк успешно начисляется всем участникам программы в течение пяти дней.
Чаще всего россияне приобретали туры в Краснодарский край, Крым и Ставрополье на октябрь ‒ ноябрь, а также в Московскую область, Алтайский край, Тюменскую область, регионы вдоль Волги, Казань и Санкт-Петербург, рассказала Догузова.
Программа по возврату средств за туры по России продлится до 28 августа. Россияне могут приобрести путевку в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур от 5000 до 15 000 руб. Поездки в Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Калининградскую область и на Алтай будут доступны с 1 октября до конца года.
По правилам программы тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее 4 ночей, а стоимость ‒ не менее 25 000 руб.