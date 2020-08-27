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Туры по России с кешбэком приобрели 50 000 россиян

Ведомости

Туры по России с кешбэком приобрели около 50 000 россиян со дня старта программы 21 августа, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Программой уже воспользовались около 50 000 человек, которые приобрели туров и размещений на 900 млн руб.», ‒ сказала Догузова, отметив, что кешбэк успешно начисляется всем участникам программы в течение пяти дней.

Чаще всего россияне приобретали туры в Краснодарский край, Крым и Ставрополье на октябрь ‒ ноябрь, а также в Московскую область, Алтайский край, Тюменскую область, регионы вдоль Волги, Казань и Санкт-Петербург, рассказала Догузова.

Программа по возврату средств за туры по России продлится до 28 августа. Россияне могут приобрести путевку в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур от 5000 до 15 000 руб. Поездки в Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Калининградскую область и на Алтай будут доступны с 1 октября до конца года.

По правилам программы тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее 4 ночей, а стоимость ‒ не менее 25 000 руб.

Ранее по теме: Россияне потратили более 500 млн рублей на туры по РФ с кешбэком

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных