Россияне потратили более 500 млн рублей на туры по РФ с кешбэком
Жители России потратили более 500 млн руб. на покупку туров по стране с кешбэком со дня старта программы 21 августа, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«Всего на утро вторника туристы приобрели туров и размещений в отелях более чем на полмиллиарда рублей», ‒ сказала Догузова.
Программа по возврату средств за туры по России продлится до 28 августа. В течение предстоящей недели россияне смогут приобрести путевку в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур от 5000 до 15 000 руб. Поездки в Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Калининградскую область и на Алтай будут доступны с 1 октября до конца года. По правилам программы тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее 4 ночей, а стоимость ‒ не менее 25 000 руб.
Сайт мирпутешествий.рф, на котором осуществляется покупка туров с кешбэком, с момента старта программы посетили более 1 млн уникальных пользователей. Большинство туроператоров фиксируют трехкратный рост бронирований туров по стране до конца 2020 г. Некоторые из них перешли на семидневную рабочую неделю на период работы программы, отметила Догузова.
По ее словам, повышенным спросом среди россиян пользуются туры в Крым, Краснодарский край, Московскую область, Санкт-Петербург и Ставропольский край. Наблюдается рост бронирований в Приморье, Башкирии, регионах вдоль Волги ‒ Нижегородской области, Татарстане, Ярославской и Тверской областях.