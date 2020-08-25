Россияне потратили более 500 млн рублей на туры по РФ с кешбэком

Программа по возврату средств за туры по России продлится до 28 августа. В течение предстоящей недели россияне смогут приобрести путевку в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур от 5000 до 15 000 руб. Поездки в Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Калининградскую область и на Алтай будут доступны с 1 октября до конца года. По правилам программы тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее 4 ночей, а стоимость ‒ не менее 25 000 руб.