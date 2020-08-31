Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

CNBC: сделку по продаже TikTok в США могут заключить 1 сентября

Ведомости

О сделке по продаже американского сегмента TikTok могут объявить уже во вторник, 1 сентября, сообщает CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника, китайская ByteDance уже нашла покупателей не только сегмента TikTok в США, но и в Новой Зеландии и Австралии. Однако, несмотря на выбор претендента, сделка может замедлиться или быть сорвана китайским правительством, отмечает телеканал. Ранее ByteDance заявила, что ей потребуется разрешение от китайского правительства, прежде чем она сможет продать свое американское подразделение.

27 августа Oracle и Microsoft подали заявки на покупку американского приложения TikTok в рамках сделки, которая может быть заключена в течение недели, сообщал Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения. При этом отмечалось, что заявка Microsoft включает партнерство с Walmart, которая подтвердила свое участие.

Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok

3 августа президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позднее он подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных