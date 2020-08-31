CNBC: сделку по продаже TikTok в США могут заключить 1 сентября

По словам собеседника, китайская ByteDance уже нашла покупателей не только сегмента TikTok в США, но и в Новой Зеландии и Австралии. Однако, несмотря на выбор претендента, сделка может замедлиться или быть сорвана китайским правительством, отмечает телеканал. Ранее ByteDance заявила, что ей потребуется разрешение от китайского правительства, прежде чем она сможет продать свое американское подразделение.