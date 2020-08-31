CNBC: сделку по продаже TikTok в США могут заключить 1 сентября
О сделке по продаже американского сегмента TikTok могут объявить уже во вторник, 1 сентября, сообщает CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
По словам собеседника, китайская ByteDance уже нашла покупателей не только сегмента TikTok в США, но и в Новой Зеландии и Австралии. Однако, несмотря на выбор претендента, сделка может замедлиться или быть сорвана китайским правительством, отмечает телеканал. Ранее ByteDance заявила, что ей потребуется разрешение от китайского правительства, прежде чем она сможет продать свое американское подразделение.
27 августа Oracle и Microsoft подали заявки на покупку американского приложения TikTok в рамках сделки, которая может быть заключена в течение недели, сообщал Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения. При этом отмечалось, что заявка Microsoft включает партнерство с Walmart, которая подтвердила свое участие.
3 августа президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позднее он подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.