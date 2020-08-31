Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США
Интерпол прекратил международное уголовное преследование компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ее основателя ‒ бизнесмена Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в президентские выборы в США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. К нему прилагаются фотографии такого постановления управления по правовым вопросам генерального секретариата Интерпола от 28 августа.
«После победы в суде США компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» и Евгений Викторович Пригожин обратились в Интерпол с требованием прекратить преследование в международном поле. Сегодня были получены документы о том, что Интерпол данное преследование прекратил с 28 августа», ‒ говорится в сообщении.
Минюст США в феврале 2018 г. обвинил 13 российских граждан и три юридических лица во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 г. и ввел против них санкции. В числе последних юрлиц была компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» Пригожина. В марте 2020 г. минюст США прекратил дело в отношении бизнесмена, после чего «Конкорд менеджмент и консалтинг» объявила, что планирует подать встречный иск американским властям на $50 млрд о незаконном уголовном преследовании.