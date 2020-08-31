Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

Минюст США в феврале 2018 г. обвинил 13 российских граждан и три юридических лица во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 г. и ввел против них санкции. В числе последних юрлиц была компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» Пригожина. В марте 2020 г. минюст США прекратил дело в отношении бизнесмена, после чего «Конкорд менеджмент и консалтинг» объявила, что планирует подать встречный иск американским властям на $50 млрд о незаконном уголовном преследовании.