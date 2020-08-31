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Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

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Интерпол прекратил международное уголовное преследование компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ее основателя ‒ бизнесмена Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в президентские выборы в США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. К нему прилагаются фотографии такого постановления управления по правовым вопросам генерального секретариата Интерпола от 28 августа.

«После победы в суде США компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» и Евгений Викторович Пригожин обратились в Интерпол с требованием прекратить преследование в международном поле. Сегодня были получены документы о том, что Интерпол данное преследование прекратил с 28 августа», ‒ говорится в сообщении.

Минюст США в феврале 2018 г. обвинил 13 российских граждан и три юридических лица во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 г. и ввел против них санкции. В числе последних юрлиц была компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» Пригожина. В марте 2020 г. минюст США прекратил дело в отношении бизнесмена, после чего «Конкорд менеджмент и консалтинг» объявила, что планирует подать встречный иск американским властям на $50 млрд о незаконном уголовном преследовании.

Ранее по теме: США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных