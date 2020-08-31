«Транснефть» оценила ущерб от навала танкера на причал в Приморске
Общий ущерб от навала нефтетанкера Nordindependence на причал морского порта Приморск, расположенного в Ленинградской области, составил более 600 млн руб., сообщила «Транснефть» (является оператором терминала).
«В связи с произошедшим инцидентом эксплуатация нефтеналивных причалов № 3 и № 4 ограничена… В результате инцидента ООО “Приморский торговый порт”, по предварительной оценке, причинен ущерб более 600 млн руб.», ‒ говорится в сообщении «Транснефти».
ООО «Приморский торговый порт» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер, на основании которого суд 28 августа арестовал танкер Nordindependence до исполнения судебного акта, который будет принят по существу спора. При этом в постановлении суда говорится об ущербе в 375,5 млн руб.
В «Транснефти» пояснили журналистам, что прямой ущерб составляет 375,5 млн руб., что и указано в постановлении суда, а общий ущерб, включающий упущенную выгоду, затраты на схемы диспетчеризации, составляет более 600 млн руб.
Как ранее сообщали «Ведомости», капитан порта Игорь Ищенко задержал на 72 часа танкер Nordindependence из-за навала на причал. В распоряжении капитала говорилось, что в ходе отшвартовки танкера от причала № 4 произошло повреждение гидротехнических сооружений и технологического оборудования причала.
Буксировку танкера осуществляла аффилированная с «Транснефтью» компания «Союзфлот порт», указано на ресурсе MarineTraffic.com. По данным портала, танкер принадлежит голландской MT Nordindependence Shipping Management, оператор судна – голландская Reederei Nord. Дедвейт судна – 112 000 т, валовая вместимость – 60 100 т.