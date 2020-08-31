«Транснефть» оценила ущерб от навала танкера на причал в Приморске

ООО «Приморский торговый порт» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер, на основании которого суд 28 августа арестовал танкер Nordindependence до исполнения судебного акта, который будет принят по существу спора. При этом в постановлении суда говорится об ущербе в 375,5 млн руб.