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«Транснефть» оценила ущерб от навала танкера на причал в Приморске

Ведомости

Общий ущерб от навала нефтетанкера Nordindependence на причал морского порта Приморск, расположенного в Ленинградской области, составил более 600 млн руб., сообщила «Транснефть» (является оператором терминала).

«В связи с произошедшим инцидентом эксплуатация нефтеналивных причалов № 3 и № 4 ограничена… В результате инцидента ООО “Приморский торговый порт”, по предварительной оценке, причинен ущерб более 600 млн руб.», ‒ говорится в сообщении «Транснефти».

ООО «Приморский торговый порт» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер, на основании которого суд 28 августа арестовал танкер Nordindependence до исполнения судебного акта, который будет принят по существу спора. При этом в постановлении суда говорится об ущербе в 375,5 млн руб.

В «Транснефти» пояснили журналистам, что прямой ущерб составляет 375,5 млн руб., что и указано в постановлении суда, а общий ущерб, включающий упущенную выгоду, затраты на схемы диспетчеризации, составляет более 600 млн руб.

Как ранее сообщали «Ведомости», капитан порта Игорь Ищенко задержал на 72 часа танкер Nordindependence из-за навала на причал. В распоряжении капитала говорилось, что в ходе отшвартовки танкера от причала № 4 произошло повреждение гидротехнических сооружений и технологического оборудования причала. 

Буксировку танкера осуществляла аффилированная с «Транснефтью» компания «Союзфлот порт», указано на ресурсе MarineTraffic.com. По данным портала, танкер принадлежит голландской MT Nordindependence Shipping Management, оператор судна – голландская Reederei Nord. Дедвейт судна – 112 000 т, валовая вместимость – 60 100 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных