Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров направил заявление по делу Башкирской содовой компании председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В заявлении он попросил проверить совершенные в 2007–2013 гг. сделки с акциями АО «Сода» на предмет мошенничества (ст. 159 УК РФ). По данным властей, ущерб превысил 34 млрд руб. Ранее Бастрыкин по требованию президента России Владимира Путина поручил СК провести соответствующую доследственную проверку.