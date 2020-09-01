Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании по иску первого замгенпрокурора об истребовании имущества предприятия, сообщается на сайте суда.
«Наложен арест на обыкновенные именные акции АО "Башкирская содовая компания", находящиеся во владении АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия", ООО ТД "Башкирская химия"», – говорится в сообщении.
Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров направил заявление по делу Башкирской содовой компании председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В заявлении он попросил проверить совершенные в 2007–2013 гг. сделки с акциями АО «Сода» на предмет мошенничества (ст. 159 УК РФ). По данным властей, ущерб превысил 34 млрд руб. Ранее Бастрыкин по требованию президента России Владимира Путина поручил СК провести соответствующую доследственную проверку.