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Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

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Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании по иску первого замгенпрокурора об истребовании имущества предприятия, сообщается на сайте суда.

«Наложен арест на обыкновенные именные акции АО "Башкирская содовая компания", находящиеся во владении АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия", ООО ТД "Башкирская химия"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров направил заявление по делу Башкирской содовой компании председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В заявлении он попросил проверить совершенные в 2007–2013 гг. сделки с акциями АО «Сода» на предмет мошенничества (ст. 159 УК РФ). По данным властей, ущерб превысил 34 млрд руб. Ранее Бастрыкин по требованию президента России Владимира Путина поручил СК провести соответствующую доследственную проверку.

Ранее по теме: Хабиров направил Бастрыкину заявление по делу Башкирской содовой компании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных