Хабиров направил Бастрыкину заявление по делу Башкирской содовой компании
Глава Башкирии Радий Хабиров направил заявление по делу Башкирской содовой компании (БСК) председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину, сообщает ТАСС.
«Мы уже отправили заявление за моей подписью в адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина. Заявление о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти», — цитирует пресс-служба Хабирова.
В заявлении власти Башкирии просят проверить совершенные в 2007–2013 гг сделки с акциями АО «Сода» на предмет мошенничества (ст. 159 УК РФ). По данным властей, ущерб превысил 34 млрд руб. Ранее Бастрыкин по требованию президента России Владимира Путина поручил центральному аппарату СК провести соответствующую доследственную проверку.
«Коммерсант» со ссылкой на текст заявления пишет, ущерб в 34 млн руб. включает 20 млрд руб. стоимости потери 62% акций АО «Сода», которые в 2013 г. были безвозмездно внесены в «Башкирскую содовую компанию», а также 14 млн руб. потерь республики из-за сокращения суммы поступлений в бюджет от дивидендов «Соды».
В конце августа Генпрокуратура выявила нарушения в сделке по приватизации БСК. По данным ведомства, долю государства в компании сократили незаконно и «помимо воли Российской Федерации».
БСК планировала начать добычу известняка на горе Куштау, так как находящийся в ее разработке шихан Шахтау к концу 2020 г. будет исчерпан. Планы компании и начало геологоразведки вызвали недовольство экоактивистов и местных жителей. В результате стычек между сотрудниками БСК и активистами были 15 и 16 августа пострадали двое полицейских.16 августа Хабиров поручил приостановить геологоразведку.