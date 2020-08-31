Хабиров направил Бастрыкину заявление по делу Башкирской содовой компании

БСК планировала начать добычу известняка на горе Куштау, так как находящийся в ее разработке шихан Шахтау к концу 2020 г. будет исчерпан. Планы компании и начало геологоразведки вызвали недовольство экоактивистов и местных жителей. В результате стычек между сотрудниками БСК и активистами были 15 и 16 августа пострадали двое полицейских.16 августа Хабиров поручил приостановить геологоразведку.