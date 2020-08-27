Путин поручил разобраться с Башкирской содовой компанией

Путин поручил разобраться с Башкирской содовой компаниейЕе проверит прокуратура
Президент России лично вмешался в конфликт в Башкирии, где экоактивисты протестуют против разработки горы Куштау, которую ведет крупнейший в России добытчик соды Башкирская содовая компания (БСК). Прокуратуре поручено проверить законность сделки, в результате которой государство потеряло контроль над этой компанией. Правительство и власти Башкирии должны предложить решения, которые удовлетворят и работников предприятия, и общественников. Губернатор региона Радий Хабиров уже выразил благодарность президенту: «Справедливость должна восторжествовать». Представитель Генпрокуратуры заявил вчера о начале проверки законности отчуждения госдоли в БСК.
Президент высказался о конфликте в Башкирии на совещании с членами правительства 26 августа. Со ссылкой на документы Путин отметил: не похоже, чтобы нынешние собственники БСК были заинтересованы в развитии компании и региона, где она присутствует. Контрольный пакет БСК принадлежит частным лицам, деньги в развитие практически не инвестируются, в регионе не остаются. «Где деньги? Известно где – в офшоре», – заявил президент. По его данным, в прошлом году больше 100% чистой прибыли БСК было направлено на дивиденды, такая же ситуация была и годом раньше. «Они [деньги] идут туда, где проживают контролирующие акционеры. Мы свободная страна, но надо и о людях подумать», – резюмировал президент. Еще одна претензия Путина – размывание доли государства в капитале БСК. Президент выступил за сохранение рабочих мест в регионе, но отметил, что люди, обратившие внимание на действия компании, тоже правы.
19 августа, после протестов экоактивистов, Хабиров заявил, что правительство Башкирии готовит соглашение о выкупе контрольного пакета акций БСК, на которую приходится до 85% всей производимой в стране пищевой соды. После получения контрольного пакета правительство Башкирии решит дальнейшую судьбу предприятия, отметил он. Ранее Хабиров поручил приостановить геологоразведку на горе Куштау, которую вела БСК. Стычки между сотрудниками БСК и экологическими активистами были зафиксированы 15 и 16 августа, в них пострадали двое полицейских.
На территории Башкирии четыре знаменитых шихана – Тратау, Шахтау, Юрактау и Куштау, которые представляют собой остатки барьерного рифа начала пермского периода. Решение о передаче Куштау БСК в качестве сырьевой базы для производства соды было принято в декабре 2018 г. Правительству Башкирии через госкомпанию «Инвестиционный фонд» принадлежит 38,28% уставного капитала БСК, еще 57,18% у компании «Башхим», остальное принадлежит миноритариям. По данным СПАРК, единственным владельцем «Башхима» является кипрская Modissana Limited. Конечные ее бенефициары – бывший заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Сергей Черников и бизнесмен Дмитрий Пяткин, следует из данных ЕГРЮЛ. В 2019 г. чистая прибыль БСК составила 12,08 млрд руб., выручка – 48,2 млрд руб., указано на сайте компании.
В Башкирии уже несколько лет продолжается борьба за БСК, на эту борьбу наложилась история с шиханами, которая тоже длится не первый год, поясняет политолог Евгений Минченко: «И там и там была коалиция элитных игроков, включающих в себя как федеральный, так и региональный уровень». Выступление Путина стало результирующей, с одной стороны, борьбы за конкретный актив, а с другой – политической составляющей: раскачанные изначально оппонентами БСК общественники породили протест, который дальше начал жить своей жизнью. Выступление президента было направлено на то, чтобы конфликт был разрешен и протест в Башкирии в дальнейшем не развивался, согласен Минченко: «У Путина задача политическая. Но надо понимать, что у этого конфликта есть в том числе совершенно конкретные бизнесовые причины». Благодарность Хабирова президенту была искренней, считает Минченко: «Путин фактически благословил то решение, которое Хабировым было предложено». То, что решение может сыграть на пользу одной из сторон, конкурирующих за БСК, не было для Путина приоритетным, считает эксперт: «Для него ключевым моментом было прекращение политической нестабильности в регионе».