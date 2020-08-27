Путин поручил разобраться с Башкирской содовой компанией

В Башкирии уже несколько лет продолжается борьба за БСК, на эту борьбу наложилась история с шиханами, которая тоже длится не первый год, поясняет политолог Евгений Минченко: «И там и там была коалиция элитных игроков, включающих в себя как федеральный, так и региональный уровень». Выступление Путина стало результирующей, с одной стороны, борьбы за конкретный актив, а с другой – политической составляющей: раскачанные изначально оппонентами БСК общественники породили протест, который дальше начал жить своей жизнью. Выступление президента было направлено на то, чтобы конфликт был разрешен и протест в Башкирии в дальнейшем не развивался, согласен Минченко: «У Путина задача политическая. Но надо понимать, что у этого конфликта есть в том числе совершенно конкретные бизнесовые причины». Благодарность Хабирова президенту была искренней, считает Минченко: «Путин фактически благословил то решение, которое Хабировым было предложено». То, что решение может сыграть на пользу одной из сторон, конкурирующих за БСК, не было для Путина приоритетным, считает эксперт: «Для него ключевым моментом было прекращение политической нестабильности в регионе».