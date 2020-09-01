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Лавров назвал санкции США против «Северного потока – 2» нелегитимными

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Санкции против проекта строительства «Северного потока – 2» являются проявлением нечистоплотной конкуренции, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на встрече со студентами МГИМО.

«В случае с "Северным потоком – 2" совершенно откровенно имеют место методы нечистоплотной конкуренции», – цитирует «РИА Новости» Лаврова.

По его словам, легитимными являются только санкции, которые инициирует Совет безопасности ООН. «Все остальное – попытки подрывать международное право, подрывать принципы Устава ООН», – подчеркнул он, отметив, что США открыто заявляют о необходимости прекратить строительство «Северного потока – 2», потому что он нарушает энергобезопасность Европы. При этом, по мнению Вашингтона, Европа должна покупать более дорогостоящий сжиженный природный газ из США. «Подобные заявления, конечно, аррогантны, они показывают полное неуважение США к своим союзникам», – отметил Лавров.

Ранее по теме: Германия планирует обратиться в ООН из-за угроз США «Северному потоку – 2»

Ранее в Германии заявили, что Берлин планирует вынести на обсуждение в ООН угрозы США по поводу введения санкций в отношении участников проекта строительства трубопровода «Северный поток – 2». 14 августа Европейский союз направил ноту протеста госдепу США из-за вмешательства американской стороны в строительство газопровода.

В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении ограничительных мер против «Северного потока – 2». Сообщалось, что новые санкции могут затронуть европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода. В декабре 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных