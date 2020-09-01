Лавров назвал санкции США против «Северного потока – 2» нелегитимными

По его словам, легитимными являются только санкции, которые инициирует Совет безопасности ООН. «Все остальное – попытки подрывать международное право, подрывать принципы Устава ООН», – подчеркнул он, отметив, что США открыто заявляют о необходимости прекратить строительство «Северного потока – 2», потому что он нарушает энергобезопасность Европы. При этом, по мнению Вашингтона, Европа должна покупать более дорогостоящий сжиженный природный газ из США. «Подобные заявления, конечно, аррогантны, они показывают полное неуважение США к своим союзникам», – отметил Лавров.