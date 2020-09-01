Ростуризм получит 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего туризма
Правительство России дополнительно выделит 1,2 млрд руб. на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика»», — отмечается в сообщении.
Из документа следует, что дополнительное финансирование позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив. При этом величина гранта ограничивается суммой в 3 млн руб. Размер финансовой помощи определяет конкурсная комиссия Ростуризма по заявке претендента.
Гранты могут получить индивидуальные предприниматели и коммерческие организации на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров.