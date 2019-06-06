Как в России будут развивать туризм

На матчи чемпионата мира по футболу в Калининград иностранные туристы приезжали по паспорту болельщика. С 1 июля они смогут приезжать по электронной визе



Александр Губский/ Ведомости

Вклад туризма в ВВП России – 3,5%, но есть задача увеличить долю как минимум до 6% в среднесрочной перспективе, заявил замминистра экономического развития Сергей Галкин на конференции «Ведомостей» «Туризм в России» в мае. Также к 2035 г. Россия должна войти в топ-10 туристических направлений по рейтингу Всемирной туристской организации ООН (United Nations World Tourism Organization, UNWTO), сказал он.

Пока Россия на 16-м месте в этом рейтинге с 24,6 млн иностранных туристов в 2018 г. То есть, хотя в России прошел чемпионат мира по футболу, ее место в рейтинге не изменилось и турпоток вырос на 0,66% (годом ранее в России побывало 24,4 млн туристов). Это несмотря на то, что каждый 10-й иностранный болельщик в августе – декабре 2018 г. вернулся в Россию, использовав безвизовый въезд по паспорту болельщика Fan ID, как подсчитал Сбербанк (всего иностранцы получили 843 000 Fan ID, по данным Минкомсвязи). Правда, стоимость платных услуг, оказанных гостиницами и прочими местами размещения, выросла значительно: на 12,86% до 248,2 млрд руб. В целом внутренний туристический рынок Минэкономразвития оценивает в $70 млрд, из них около $12 млрд приходится на иностранцев.

Стратегия для туризма

Рядом с Россией в рейтинге UNWTO Малайзия (15-е место, 25,8 млн иностранных туристов) и Канада (17-е место, 21,2 млн иностранных туристов). На 10-м месте, куда стремится Россия, – Великобритания с 35,1 млн туристов.

Достичь амбициозных целей, по задумке министерства, должна помочь стратегия развития туризма до 2035 г. Министерство также готовит дорожную карту ее выполнения. Стратегию развития в России до 2035 г. анонсируют 10 июня, обещала вице-премьер Ольга Голодец (цитата по «Интерфаксу»). Туризм – двигатель развития экономики, подчеркнула она.

По дорожной карте на поддержку отрасли в ближайшие шесть лет может быть выделено около 100 млрд руб., рассказывал ранее «Ведомостям» федеральный чиновник.

Минэкономразвития рассматривает разные виды поддержки отрасли, говорил Галкин: это кредиты по сниженной процентной ставке, возможно, специальный налоговый режим по аналогии с ТОРами. Малый и средний бизнес в туризме смогут получать кредиты по ставке 8,5%. Но, воплощая новую стратегию, «важно не размазать деньги тонким слоем», а сконцентрироваться на приоритетных туристических направлениях, отметил замминистра. Поэтому Минэкономразвития предлагает развивать конкретные точки притяжения. Пилотные проекты, согласно дорожной карте, должны быть отобраны уже к июлю, а через год будет выбран основной пул проектов.

Предварительный список проектов еще формируется, говорит федеральный чиновник. Пока формируются группы туристических регионов – например, в проект «Две столицы» помимо Москвы и Санкт-Петербурга войдут Московская, Ленинградская и Новгородская области, Кронштадт, перечисляет он, в проект «Большая Волга и Каспий» – сразу три региона: Волгоградская, Нижегородская и Астраханская области, а в «Балтику» – Калининградская область. Разумеется, включены уникальные территории – Байкал, Алтай, Камчатка. Где-то достаточно снять барьеры и помочь с продвижением, где-то нужны серьезные вложения в инфраструктуру, объясняет чиновник.

Точки притяжения

Для создания точек притяжения будет запущена специальная структура – Центр развития туризма, знает федеральный чиновник. У центра будет два основных направления – подготовка проектов развития приоритетных туристических территорий, а также маркетинг и продвижение. Перед тем как развивать проекты, нужно будет провести масштабное исследование спроса, чтобы точно знать, какие объекты где нужны и кто в них приедет, еще до того, как начинать проектировать, рассказывает он. Работа собственно над проектами – это создание федеральной команды, которая поможет разработать проект, сделает его финансовую модель, поможет с поиском инвесторов и федеральным софинансированием. И продвижение – для кого-то нужно только оно, где-то оно понадобится только по завершении проекта, продолжает чиновник.

В Россию – по электронной визе

Калининградская область станет вторым регионом России, въезд в который будет разрешен по упрощенной схеме: с 1 июля иностранцы смогут въезжать в область по электронным визам (позволяют получать разрешение на въезд удаленно, без визита в консульство). Они будут действовать в течение 30 дней с момента оформления и позволят пребывать в регионе до восьми дней. Первым регионом, где действуют электронные визы, стал Дальний Восток: с августа 2017 г. там начали выдавать бесплатные электронные визы для граждан почти 20 стран. Виза позволяет туристам находиться в России до восьми дней и путешествовать по Приморскому краю, Камчатке и Сахалину.

В дорожной карте запланировано расширение применения электронных виз. Министр экономического развития Максим Орешкин вместе с руководителями регионов попросил президента России ввести механизм электронных виз в Москве и Санкт-Петербурге в качестве пилота.

В Центр развития туризма планируется преобразовать одно из подведомственных учреждений Федерального агентства по туризму (Ростуризм), знает чиновник Ростуризма. У самого Ростуризма в новой схеме будет роль центра компетенций по отраслевой повестке и точки входа для региональных проектов и общественных инициатив, говорит он.

Сейчас качество проектов в регионах оставляет желать лучшего, хотя, безусловно, есть и хорошие проекты и команды, но не везде, поясняет федеральный чиновник, и это замкнутый круг: нет проектов – нет инвестиций. Поэтому отбор и проработка проектов должны проходить при поддержке рыночных экспертов в разных областях, только тогда можно упаковать хороший окупаемый проект, а не зарывать госинвестиции в землю, заключает он, и федеральный центр готов выделять финансирование на такую упаковку.

Многие региональные команды, к сожалению, пока не умеют работать с инвесторами, согласен председатель Ассоциации отельеров Крыма и гендиректор Mriya Resort & Spa Грант Бабасян. Поскольку у них нет компетенций, то инвестору приходится все делать самому: искать площадку, договариваться о строительстве, получать разрешительную документацию. А хорошо бы, чтобы был алгоритм, как работать с инвестором, и чтобы, когда появится компания, готовая вложить 100 млн руб. в туристическую отрасль, за ней закрепляли менеджера от государства, который решал бы ее проблемы, считает Бабасян. Сейчас хорошо только тем инвесторам, которые кого-то знают во власти.

Важность туризма понимают многие регионы, говорит вице-президент агентства Moody’s Семен Исаков. В условиях небольших инвестиций в промышленный сектор надеяться на быстрый рост региональных экономик не приходится, ведь, даже если приступить к реализации огромных инвестиционных проектов прямо сейчас, эффект будет в лучшем случае через 3–5 лет, замечает Исаков. И в таких условиях при эффективных инвестициях в туристический сектор увеличения потока и небольшого эффекта для экономического роста можно ожидать достаточно быстро, считает он. Но далеко не все из тех регионов, которые это понимают, что-то активно делают, констатирует Исаков. В некоторых власти даже хотят помогать инвестору, но не знают, как это делать, объясняет Бабасян. В регионах дефицит компетентных кадров – как в индустрии, так и в органах власти, добавляет он.

Главной точкой роста станет развитие внутреннего регионального туризма, уверен Бабасян. Платежеспособные туристы, повидавшие мир, теперь готовы остаться в России. Поэтому в стратегии должно быть заложено развитие уровня именно межрегионального туризма, говорит он.

Компетенции и финансирование

Опрошенные «Ведомостями» регионы признают, что поддержка федерального Центра развития туризма пришлась бы кстати. В Калининградской области есть несколько крупных проектов, передал через представителя министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Это проект водных маршрутов Е-70, «Музейный квартал», «Русская Балтика», который связан с освоением всего побережья. Их оценка командой проектного офиса позволила бы более точно просчитать эффективность. Проектный офис был бы хорошей институциональной поддержкой, потому что экспертиза региональных проектов очень важна, объясняет он.

Владивостоку очень нужна поддержка в создании туристических объектов, ответил «Ведомостям» представитель администрации города, нередко нужен взгляд со стороны, из столичного или даже зарубежного проектного офиса, «лишь бы такой взгляд был грамотным, гармоничным, учитывающим местные условия и согласованным с местным сообществом».

У Приморского края есть запрос на такой центр, передал через представителя директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков: «У нас есть целый ряд успешных кейсов по привлечению иностранных инвесторов, и в этом наш уровень компетенций достаточно высок, но когда мы говорим о привлечении федерального финансирования, безусловно, методологическая поддержка была бы важна».

Но важно и само финансирование из федерального бюджета, признают регионы. Оно даже важнее, потому что это тот завершающий этап, без которого задуманные проекты в принципе не получатся, говорит Ермаков. Эти пункты должны идти друг за другом: сначала компетенция, которая влечет за собой помощь в поиске финансирования, заключает он. Финансирование нужнее, согласен представитель администрации Владивостока, «если есть средства, мы на местах сможем найти компетентных специалистов» для разработки концепции того или иного объекта, проектировщиков (даже в других регионах) и исполнителей. Нужна помощь в финансировании строительства обеспечивающей инфраструктуры, признает представитель министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Это даст возможность для инвестиционного развития курортных территорий и создания уже за счет частных капиталовложений новых предприятий санаторно-курортного и туристического комплекса Краснодарского края. У Приморского края тоже в первую очередь запрос на софинансирование создания транспортной и инженерной инфраструктуры крупных инвестиционных проектов, «поскольку это ложится тяжелым бременем на привлекаемых нами инвесторов», такие расходы непонятны иностранным партнерам, «поэтому мы хотели бы переложить это на бюджет, в том числе федеральный».

Самый главный туристический объект, которому нужны средства и проекты для развития во Владивостоке, – Владивостокская крепость, второй – парк Минного городка. «Есть и другие предложения», – отмечает представитель городской администрации. Краснодарский край уже предлагает пакет проработанных инвестиционных проектов, заявил представитель министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В Единую систему инвестиционных предложений включено 29 инвестпроектов санаторно-курортной и туристической отрасли на общую сумму более 30,4 млрд руб. А также 20 земельных участков для строительства, уточнил он.

Государство vs рынок

Отрадно видеть, что правительство начинает смотреть на туризм как на возможный драйвер роста российской экономики или драйвер роста определенных регионов, – это новый подход к индустрии, комментирует партнер Deloitte Артем Васютин. Привлекая туристов, регион экспортирует свои услуги, привлекает больше денег, создает рабочие места – и хорошо, что теперь эти выгоды все понимают.

При адресной поддержке отдельных проектов все равно нужен системный подход – если это туристическая база на Байкале, то в проекте должен быть и причал с судами, ресторан, экскурсии, объясняет партнер EY Ольга Архангельская. Нужно, чтобы проекты дополняли друг друга и давали развитие авиаперевозкам, турагентствам, гостиницам, ресторанам и малому бизнесу с сувенирной продукцией. Иначе от точечных проектов и эффект будет точечным, предостерегает Архангельская.

Эффект от развития уже имеющихся точек притяжения сомнителен, считает Архангельская: это как искать, где светлее, а не там, где потеряли. Важно сначала оценить состояние всех регионов и посмотреть, где есть потенциал, но пока нет турпотока или где намечается спрос, но не хватает доминанты, чтобы связать между собой имеющиеся объекты, советует она.

Государство сможет поддержать через проектные офисы небольшие проекты, в основном в сфере малого и среднего предпринимательства, но это не скажется на состоянии туризма в целом, опасается Васютин. А у крупных проектов обычно есть ресурсы для развития.

Сильное государственное участие в индустрии – это не выход, она должна регулироваться прежде всего бизнесом, убежден Васютин. Если есть платежеспособный спрос, бизнес сам придет в отрасль, а от государства может потребоваться только точечная федеральная и региональная поддержка, например создание инфраструктуры – дорог, аэропортов, – снижение визовых барьеров. Вот это круг обязанностей государства, где оно может эффективно помочь, говорит Васютин.

Конечно, поддержка государства – это временная мера, но она стимулирует развитие, поднимет общий уровень, и тогда уже заработают рыночные механизмы, говорит Бабасян. На Северном Кавказе бизнес уже создал Центр развития регионального туризма в Пятигорске – это центр компетенций, занимающийся подготовкой кадров, разработкой стратегий, подготовкой мастер-планов, работой с инвесторами, там же площадка диалога государства и индустрии гостеприимства, на ней все игроки отрасли могут собраться на стратегическую сессию и сделать новые продукты. Это показывает, что такие инструменты нужны, пока проект поддержало полпредство, но организаторы рассчитывают и на поддержку Минэкономразвития или Ростуризма, рассказал Бабасян. Ведь такие центры должны быть во всех федеральных округах.

Минэкономразвития прекрасно понимает, что развитием индустрии гостеприимства должен заниматься сам рынок, отвечает федеральный чиновник. Но проблема в том, что в этом сегменте рынок не сформировался – никогда не было устойчивого заказа на сборку подобного рода масштабных комплексных туристических проектов, поэтому задача государства – подключиться и создать спрос, Центр развития туризма создает спрос на кадры, на качественные проекты, объясняет он. И это будет спрос на включение людей разного профиля – экспертов в туристической индустрии, маркетологов, архитекторов, урбанистов, экологов, финансистов и проч. – в мультифункциональные команды. Потом эти команды смогут уйти в коммерческий сектор, создать конкурента Центру, говорит чиновник.