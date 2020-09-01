«Каро» будет управлять кинотеатрами ADG group

ADG group реализует программу реконструкции 39 советских кинотеатров в Москве в районные торговые центры. Городские власти выставили эти объекты на продажу единым лотом в начале октября 2014 г. Совокупные инвестиции в реконструкцию оценивались в 60 млрд руб. Управлять кинотеатрами в районных центрах должна была CJ CGV. Она также хотела взять в управление еще 150–200 кинотеатров и стать крупнейшим игроком в России с долей не менее 40%.