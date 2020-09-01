«Каро» будет управлять кинотеатрами ADG group
Сеть «Каро» будет управлять двумя кинотеатрами в Москве вместо корейской CJ CGV, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе девелоперской компании ADG Group, которая была партнером последней.
В первом случае речь идет о кинотеатре «Ангара» на юге Москвы. Второй находится в ТРЦ «Саларис» на юго-западе столицы. «Сеть «Каро» и девелопер ADG Group будут совместно управлять московскими кинотеатрами, расположенными в МФК «Саларис» и районном центре «Ангара», а также проведут их ребрендинг», ‒ говорится в сообщении.
ADG group реализует программу реконструкции 39 советских кинотеатров в Москве в районные торговые центры. Городские власти выставили эти объекты на продажу единым лотом в начале октября 2014 г. Совокупные инвестиции в реконструкцию оценивались в 60 млрд руб. Управлять кинотеатрами в районных центрах должна была CJ CGV. Она также хотела взять в управление еще 150–200 кинотеатров и стать крупнейшим игроком в России с долей не менее 40%.
В начале года источники «Ведомостей» рассказывали, что АDG Group и CJ CGV приняли решение разорвать соглашение. Корейская компания «встретилась с различными бюрократическими преградами и решила выйти из проекта, не успевая выполнить свои обязательства», говорили они. Новым партнером АDG Group должна была стать «Каро». Представители сторон официально это не подтверждали.