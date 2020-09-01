Новый складной смартфон Samsung в России будет стоить более 179 000 рублей
Новый смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2 будет стоить в России 179 990 руб., сообщили в пресс-службе компании.
«Galaxy Z Fold2 поступит в продажу в России в черном и бронзовом цветах 18 сентября 2020 г. по цене 179 990 руб.», — говорится в сообщении. Предварительные заказы на смартфон можно будет оформить с 1 сентября. Устройство имеет 6,2-дюймовый внешний экран и 7,6-дюймовый основной дисплей, двойные стерео динамики, тройную основную камеру с разрешением 12 мегапикселей, а также селфи-камеру.
В начале августа компания провела онлайн-презентацию, на которой представилафлагманскую линейку смартфонов Galaxy Note20. Старший девайс серии — Galaxy Note20 Ultra — оценили в 120 000 руб. Презентация первого складного смартфона Samsung с гибким экраном — Galaxy Fold — состоялась 20 февраля 2019 г. 12 февраля 2020 г. Samsung представил новую складную модель телефона — Galaxy Z Flip, его продажи в России начались спустя два дня.