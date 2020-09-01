Новый складной смартфон Samsung в России будет стоить более 179 000 рублей

«Galaxy Z Fold2 поступит в продажу в России в черном и бронзовом цветах 18 сентября 2020 г. по цене 179 990 руб.», — говорится в сообщении. Предварительные заказы на смартфон можно будет оформить с 1 сентября. Устройство имеет 6,2-дюймовый внешний экран и 7,6-дюймовый основной дисплей, двойные стерео динамики, тройную основную камеру с разрешением 12 мегапикселей, а также селфи-камеру.