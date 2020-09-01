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Новый складной смартфон Samsung в России будет стоить более 179 000 рублей

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Новый смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2 будет стоить в России 179 990 руб., сообщили в пресс-службе компании.

«Galaxy Z Fold2 поступит в продажу в России в черном и бронзовом цветах 18 сентября 2020 г. по цене 179 990 руб.», — говорится в сообщении. Предварительные заказы на смартфон можно будет оформить с 1 сентября. Устройство имеет 6,2-дюймовый внешний экран и 7,6-дюймовый основной дисплей, двойные стерео динамики, тройную основную камеру с разрешением 12 мегапикселей, а также селфи-камеру.

В начале августа компания провела онлайн-презентацию, на которой представилафлагманскую линейку смартфонов Galaxy Note20. Старший девайс серии — Galaxy Note20 Ultra — оценили в 120 000 руб. Презентация первого складного смартфона Samsung с гибким экраном — Galaxy Fold — состоялась 20 февраля 2019 г. 12 февраля 2020 г. Samsung представил новую складную модель телефона — Galaxy Z Flip, его продажи в России начались спустя два дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных