Новый раскладной смартфон Samsung холодно приняли в России

Всего за февраль в России было продано чуть более 2,15 млн смартфонов, следует из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости». Samsung остался на втором месте по продажам в штуках – его аппараты заняли чуть более 21% российского рынка. Самым продаваемым аппаратом южнокорейского бренда за этот период оказался Galaxy A10 с 32 Гб памяти: таких аппаратов продано более 73 000.