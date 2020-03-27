Новый раскладной смартфон Samsung холодно приняли в России
За первые две недели продаж реализовано менее 1000 аппаратов
Galaxy Z Flip Samsung представил 12 февраля, а его продажи в России начались спустя два дня. Во второй половине месяца в России было реализовано чуть менее 900 аппаратов стоимостью 119 990 руб., следует из материалов компании – партнера нескольких производителей электроники. Человек, близкий к компании – партнеру Samsung, подтвердил эту информацию.
Всего за февраль в России было продано чуть более 2,15 млн смартфонов, следует из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости». Samsung остался на втором месте по продажам в штуках – его аппараты заняли чуть более 21% российского рынка. Самым продаваемым аппаратом южнокорейского бренда за этот период оказался Galaxy A10 с 32 Гб памяти: таких аппаратов продано более 73 000.
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