Samsung в рекламе «Оскара» показал новый телефон-«раскладушку»
Samsung впервые показал новый смартфон-«раскладушку» во время трансляции церемонии награждения премии «Оскар» в ночь на 10 февраля. В рекламном ролике был продемонстрирован раскладной девайс квадратной формы с небольшой панелью уведомлений на внешнем корпусе. Внутреннюю сторону смартфона составляет широкоэкранный дисплей.
Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif— Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020
Новая модель «раскладушки» выглядит компактнее и меньше по размеру, чем первый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold, отмечает Bloomberg. По данным издания, новинка получит название Galaxy Z Flip.
Официальная презентация смартфона пройдет 11 февраля в Сан-Франциско. Ожидается, что компания также представит три новых смартфона из флагманской серии Galaxy S.
В 2019 г. сразу несколько компаний представили смартфоны со складными экранами. В феврале компания Huawei анонсировала смартфон Mate X с гнущимся экраном, а в ноябре Motorola показала новую версию телефона-«раскладушки» Razr с одним гибким экраном. Samsung выпустил свой революционный гаджет Galaxy Fold дважды, после того как первую версию пришлось отозвать из-за технических неполадок. После старта продаж второй версии 25 октября 2019 г. в России раскупили новый смартфон по цене 159 990 руб. за несколько дней.