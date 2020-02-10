Samsung в рекламе «Оскара» показал новый телефон-«раскладушку»

В 2019 г. сразу несколько компаний представили смартфоны со складными экранами. В феврале компания Huawei анонсировала смартфон Mate X с гнущимся экраном, а в ноябре Motorola показала новую версию телефона-«раскладушки» Razr с одним гибким экраном. Samsung выпустил свой революционный гаджет Galaxy Fold дважды, после того как первую версию пришлось отозвать из-за технических неполадок. После старта продаж второй версии 25 октября 2019 г. в России раскупили новый смартфон по цене 159 990 руб. за несколько дней.