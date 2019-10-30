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Первую партию Samsung с гибким экраном в России раскупили за несколько дней

Розничная сеть Samsung почти полностью распродала в России первую партию смартфонов Galaxy Fold со складным экраном, сообщает «Коммерсантъ». За первый уикенд продаж смартфоны были распроданы в половине магазинов Москвы, а в Иркутске, Новосибирске и Казани их раскупили в течение первого дня, рассказала изданию пресс-служба Samsung.

Продажи Galaxy Fold стартовали в России 25 октября в салонах Samsung и «М.Видео» по цене 159 990 руб.

Сейчас устройство можно купить только по предзаказу, внеся 20%-ную предоплату в магазине, рассказал «Коммерсанту» сотрудник колл-центра Samsung. В сети «М.Видео» Galaxy Fold остался только в одном из магазинов в Москве, компания ожидает новую поставку к выходным. Спрос на смартфоны с гибким экраном оказался выше ожиданий, сказал изданию представитель «М.Видео».

Сколько всего устройств было продано, Samsung не раскрывает. В Россию было поставлено чуть более 7000 Galaxy Fold, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его данным к 29 октября, около 6000 штук было продано. Эксперт прогнозирует, что в течение года с начала продаж будет куплено порядка 50 000 Galaxy Fold.

Samsung представила первый в мире смартфон с гибким дисплеем 20 февраля. Galaxy Fold сгибается вдвое: в разложенном состоянии его диагональ – 7,3 дюйма (как у небольшого планшета), в сложенном – 4,6. У устройства два экрана: внутренний, большой, и внешний, с помощью которого можно отвечать на звонки, читать сообщения, включать камеру, не разгибая смартфон. Galaxy Fold оснащен сразу шестью камерами: три из них расположены сзади, две – на внутренней стороне и еще одна – на лицевой стороне.

Согласно планам Samsung, аппарат будет выпущен ограниченным тиражом (1 млн экземпляров). Он продается в 10 странах мира.

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