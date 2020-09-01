Tesla продаст дополнительные акции на $5 млрд

Это уже не первое вторичное размещение для компании Илона Маска, однако, по прогнозам Bloomberg, оно может стать самым крупным привлечением капитала за всю ее историю. До сих пор Tesla привлекла со времени своего основания около $14 млрд путем вторичного размещения акций. Последнее из них состоялось в феврале.