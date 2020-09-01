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Tesla продаст дополнительные акции на $5 млрд

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Американский производитель электромобилей Tesla планирует продать акции на сумму около $5 млрд, говорится в документах компании, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

По данным Bloomberg, компания собирается продать бумаги, которые стали доступны после процедуры дробления акций по принципу 5:1, завершившейся 31 августа. Компания достигла соглашения о вторичном размещении бумаг по цене $480 за акцию (до дробления — $2200) с Goldman Sachs, Bank of America , Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse Group, SG Americas Securities и Wells Fargo & Co.

Это уже не первое вторичное размещение для компании Илона Маска, однако, по прогнозам Bloomberg, оно может стать самым крупным привлечением капитала за всю ее историю. До сих пор Tesla привлекла со времени своего основания около $14 млрд путем вторичного размещения акций. Последнее из них состоялось в феврале. 

Акции Tesla на торгах 17 августа выросли на 11% и обновили рекорд стоимости. Благодаря этому капитал ее основателя Маска увеличился на $7,8 млрд, и он занял четвертую строку в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg с $84,8 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных